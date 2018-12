Ambulance NB : des Acadiens s'indignent de la décision du gouvernement Higgs

Tout au long de la dernière campagne électorale au Nouveau-Brunswick, des voix dans l’arène politique et médiatique ont remis en question les droits et les acquis des Acadiens et des Acadiennes , s’inquiète la Fédération des communautés francophones et acadienne du Canada (FCFA) par voie de communiqué.

Encore une fois, on fait reculer nos droits et acquis pour des raisons économiques , observe le président de la FCFA via Twitter, Jean Johnson.

Abasourdi de la décision du gouv. du N.-B.! Encore une fois on fait reculer nos droits/acquis pour des raisons économiques. C’est le temps pour le fédéral, les provinces et territoires de s’asseoir et de parler de ces attaques contre la dualité linguistique! #Acadie #frcan https://t.co/dhhk80azWb — Jean Johnson (@Jean_H_Johnson) 18 décembre 2018

C’est une ligne rouge à ne pas franchir qu’ont traversée les progressistes-conservateurs et les alliancistes, s’insurge la Société de l’Acadie du Nouveau-Brunswick (SANB) par voie de communiqué.

Avec cette décision, le gouvernement Higgs nous montre de façon irrévocable ses vraies couleurs , a déclaré le président de la SANB, Robert Melanson.

Nous voyons clairement que l’influence de M. Austin dépasse largement celle de M. Gauvin au sein du gouvernement Higgs. Robert Melanson, président de la SANB

À Fredericton, des députés de l'opposition ont aussi critiqué les progressistes-conservateurs. La décision McEvoy, que le gouvernement Higgs a décidé de mettre en oeuvre, priorise l’expérience des ambulanciers sur les capacités linguistiques.

Aujourd’hui, la procureure générale demande la révision judiciaire de la décision McEvoy pendant que le ministre de la Santé ordonne que cette décision soit mise en œuvre , a réagi le porte-parole libéral en matière de justice, Rob Mckee.

Cette incohérence n’est pas accidentelle, il s’agit d’un calcul politique qui vise à instrumentaliser la question du bilinguisme pour se maintenir au pouvoir coûte que coûte. Rob Mckee, porte-parole libéral en matière de justice

Le député vert Kevin Arsenault qualifie d'inacceptable la limitation des exigences linguistiques dans les soins de santé.

Il est tout à fait inacceptable qu’on limite les exigences linguistiques à la géographie, c’est contraire à la charte! De continuer avec la révision judiciaire est sage, mais le recul donné en échange, cache une grenouille dans l’eau bouillante! pic.twitter.com/ttt4I72voy — Kevin Arseneau (@kevinarseneau) 18 décembre 2018

Des ambulanciers du nord de la province ont joint leur voix à la contestation sur les réseaux sociaux. Une claque au visage de tous les francos , a réagi le technicien paramédical de Saint-Quentin René Dionne.

Higgs vient de prouver hors de tout doute que c’est racine COR sont encore bien présente, lui et son acolyte Austin. Une claque au visage de tout les francos, j’espère que le reste du Canada vas ce mobiliser pour dénoncer Higgs comme ils ont dénoncé Ford. https://t.co/gpMccCwyBb — René Dionne (@medic3169) 18 décembre 2018



Voici le beau sapin que nous nous sommes fait passer à une semaine de Noël , s’indigne le président de l’Association francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick, Frédérick Dion.

Compatriotes https://t.co/jQbjGN4vVx.s et francophones, voici le beau sapin que nous nous sommes fait passer à une semaine de Noël. 👇🏼 https://t.co/0yRRlZkgtd — Frédérick Dion (@AFMNBdg) 18 décembre 2018

Des réactions ont aussi fusé du côté du Québec. La Société Saint-Jean-Baptiste ironise la dualité linguistique au Nouveau-Brunswick, une province bilinguement anglaise .

Pendant ce temps, dans la province « bilinguement anglaise » du Nouveau-Brunswick... https://t.co/Git1DzjHpf — SSJB de Montréal (@SSJBM) 18 décembre 2018

La SANB affirme évaluer toutes ses options, y compris la contestation juridique.