Un portail pour les survivants métis de la rafle des années 60

Le Conseil national des Métis lance un portail en ligne pour les survivants de la rafle des années 60. Il veut ainsi rassembler les témoignages de ceux qui ont vécu cet épisode sombre de l'histoire canadienne et permettre la formation d'un front commun pour réclamer une indemnisation du gouvernement fédéral.

Le site Internet offre de l'information sur la rafle des années 60 qui a arraché des milliers d'enfants des Premières Nations, inuits et métis à leur famille pour les placer dans des foyers non autochtones. Toute personne métisse qui a survécu à la rafle est invitée à s'inscrire sur le site Internet à l'adresse sixties.scoop.metisportals.ca (Nouvelle fenêtre) afin de faire partie de la base de données de la Nation métisse et pour être tenue informée des développements dans ce dossier.

La Nation métisse a lancé un portail en anglais sur la rafle des années 60, où les survivants peuvent s'inscrire et partager leur histoire. Photo : Radio-Canada

Les survivants qui s'inscrivent peuvent fournir des documents qui décrivent qui ils sont et ce qu'ils ont vécu. Cela peut aussi les aider à retrouver des membres de leurs familles dont ils ignoraient l'existence.

La ministre responsable du dossier de la rafle des années 60 à la Fédération des Métis du Manitoba (MMF), Denise Thomas, précise que ce sont les survivants eux-mêmes qui ont dénoncé l'absence d'un portail unique pour raconter ce qu'ils ont vécu. Le site a été conçu en grande partie par la MMF, pour le compte du Conseil national des Métis dont elle est l'une des cinq membres.

Denise Thomas précise que cet outil pourra favoriser la réconciliation entre la Nation métisse et le gouvernement fédéral.

C'est important que nous avancions. Cette initiative est un miracle pour beaucoup d'entre nous, les survivants. Cela aide à redresser les injustices que nous avons vécues, cela nous permet d'avancer et de guérir de ces traumatismes. Duane Morrisseau-Beck, survivant de la rafle des années 60 et conseiller de la MMF

Le site Internet décrit le processus de négociations entamé entre les Métis et le gouvernement fédéral autour de cette question dans un esprit de réconciliation. Les Métis espèrent obtenir une indemnisation semblable à celle donnée aux Premières Nations et aux Inuits.

Le gouvernement fédéral a en effet conclu une entente de 800 millions de dollars en 2017 avec ces peuples autochtones pour les dédommager de l'impact qu'a eu sur eux la rafle des années 60. Cette entente est intervenue au terme de plusieurs actions collectives de la part de représentants de ces peuples.

Les Métis ont adopté une approche favorisant la négociation plutôt que les poursuites judiciaires. Ils pourraient toutefois décider de recourir à cette méthode si aucune entente ne survient avant l'élection fédérale de 2019 et si le parti au pouvoir refuse de négocier une entente.