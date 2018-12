Une Française établie à Moncton expulsée du Canada même si elle a suivi des instructions officielles

J'ai eu la piqûre, j'ai eu le coup de foudre en fait pour le Canada. C'est ça qu'il y a eu. Ce n’était pas la piqûre, c'était le coup de foudre , raconte Christine Kangah, une technologue en laboratoire établie au Nouveau-Brunswick depuis trois ans.

Toutefois, son rêve de s’établir ici pour de bon a pris une tournure inattendue en mars dernier. Après l’échéance de son premier permis de travail, elle souhaitait prolonger son séjour au Canada en participant au programme Mobilité francophone, qui vise à encourager l'immigration francophone à l'extérieur du Québec.

Suivant les instructions du ministère, elle inscrit dans sa demande son adresse en France au lieu de son adresse au Canada, où elle habite déjà. Elle se rend ensuite à la frontière pour récupérer son nouveau permis de travail.

C’est là que les problèmes surviennent. Elle se fait reprocher d’avoir fait une fausse déclaration.

À la lecture de son dossier, les agents frontaliers affirment que Christine Kangah a commis une faute. Son adresse de résidence est erronée, selon eux, et ils refusent donc de lui donner son permis.

Après moult péripéties, dont une audience à la commission d’immigration du Canada, Christine Kangah apprend en novembre qu’elle doit quitter le pays avant le 3 janvier.

Dans sa décision, la commission souligne qu'elle a effectué une fausse déclaration en utilisant son adresse en France et qu’elle a séjourné illégalement au pays pendant quelques mois.

Pourtant, indiquer son adresse en France était exactement ce qu'Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada demandait à Christine Kangah pour qu’elle puisse obtenir son nouveau permis de travail, affirme une avocate en droit de l’immigration, Josie Marks.

Extrait d’un document du gouvernement fédéral qui précise les conditions de participation au programme Mobilité francophone :