Projet de l'entreprise Gazoduq : la deuxième phase de consultations est lancée

Les gens auront jusqu'au 18 janvier pour émettre leurs commentaires et préoccupations.

Rappelons que l'entreprise propose de faire transiter par gazoduc du gaz naturel en provenance de l'Ouest canadien jusqu'au complexe de liquéfaction d'Énergie Saguenay, en passant par l'Abitibi-Témiscamingue. Un trajet totalisant 750 kilomètres.

Les citoyens, dans le prochain mois, pourront aller mentionner sur le site Internet du ministère de l'Environnement les éléments qu'ils aimeraient que l'on tienne en compte dans notre étude d'impact. Donc s'ils disent que dans un secteur précis, ils veulent qu'on étudie une question précise, ils pourront le mentionner. Le ministère va nous émettre, un mois plus tard, une nouvelle directive qui va vraiment nous donner les balises très claires dont on va devoir tenir compte dans notre étude d'impact , explique le conseiller aux relations avec les communautés pour Gazoduq inc., Julien Nepveu-Villeneuve.

Gazoduq termine ainsi sa première phase de consultation en lien avec son projet de conduite souterraine de gaz naturel.

L'entreprise affirme que la démarche d'information et de consultation est bien reçue dans les communautés rencontrées tout au long du corridor à l'étude, notamment au Saguenay-Lac-Saint-Jean, en Haute-Mauricie et en Abitibi-Témiscamingue.

On a rencontré une quarantaine d'organismes différents. Ce qu'il faut savoir, c'est que quelques fois, il y avait plusieurs personnes dans les rencontres, donc on a rencontré beaucoup de gens. Les groupes avec qui on a échangé ont déjà permis de nous indiquer des éléments qu'il fallait tenir en compte dans la région. La question des milieux naturels en est un. Notre objectif est vraiment de faire ressortir ces préoccupations-là dans chacune des rencontres pour arriver, au final, avec un tracé qui va tenir compte de toutes les préoccupations régionales , ajoute Julien Nepveu-Villeneuve.

L'entreprise a décidé d'élargir la portée de ses prochaines consultations en ajoutant des arrêts dans quatre municipalités, dont Amos, Senneterre et La Sarre.