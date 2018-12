Une année sous le signe du changement à l'Assemblée communautaire fransaskoise

Durant les six premiers mois de l'année, l'Assemblée communautaire fransaskoise (ACF) a travaillé dans un contexte de contestation judiciaire et d'appels à modifier le réglement électoral. Après une décision devant le tribunal qui a modifié les résultats de l'élection de novembre 2017, l'organisme des Fransaskois a ensuite misé sur l'unité.

Tout a commencé au mois de novembre 2017, lorsque l'élection de Denis Simard comme président de l'ACF devait passer par un processus de vérification de la commission indépendante de l'organisme. À la suite des conclusions de la commission, son unique opposant, Roger Gauthier, est nommé président. La décision de la commission a aussi modifié les résultats de l'élection pour la région de Saskatoon qui comprend deux députés.

Une requête devant les tribunaux déposée en février par Patrice N'Gouandi, qui souhaitait contester la décision de la commission indépendante, apporte de l'incertitude au sein de l'organisme. En juillet, Denis Simard a été proclamé vainqueur de l’élection par le juge Guy Chicoine de la Cour du Banc de la Reine de Regina. Une décision, qui par le fait même, rend François Afane et Denis Tassiako députés de Saskatoon.

Roger Gauthier et Elyse Proulx-Cullen ne sont donc plus membres de l'ACF. Par ailleurs, les deux postes de députés de Saskatoon ne sont toujours pas attribués puisque les deux élus ont soit remis leur démission ou ont quitté la province.

Selon le président Denis Simard, les événements entourant l'élection de 2017 ont mis en lumière certaines « failles » du système électoral de l’Assemblée communautaire fransaskoise. Lors d’une entrevue à l’émission Point du jour, le 5 novembre 2018, il avait affirmé que « maintenant on va devoir aller rectifier le tout, pour s’assurer que les prochaines élections, on les fasse dans le calme ».

Le juge Chicoine de la Cour du Banc de la Reine de la Saskatchewan a statué que les résultats de l'élection du 1er novembre sont justes, ce qui veut dire que Denis Simard devient président de l'Assemblée communautaire fransaskoise. Photo : Radio-Canada

Marie-France Kenny, une ancienne présidente de l’ACF, a rappelé lors de la même émission de radio que le processus pour revoir le réglement électoral pourrait être long. Une première ébauche du nouveau réglement électoral pourrait être présentée lors de la prochaine assemblée prévue les 5 et 6 avril 2019.

Il y a un autre changement à prévoir en 2019, celui-ci concerne les finances de l'Assemblée des députés communautaires. Les honoraires et les dépenses des députés seront rendus publics sur le site web de l’ACF à compter de janvier 2019.

Des circonscriptions communautaires en attentes de leur député

Au sein de l’Assemblée des députés communautaires, des changements sont aussi à noter. Le poste de député communautaire de Battleford est à pourvoir, à la suite de la démission de Christine Freethy survenue au mois de novembre. L'ACF peut demander à cette communauté de proposer une nouvelle personne, ou lancer des élections partielles.

Christine Freethy a démissionné en novembre, car elle estime qu'elle ne pouvait pas assurer ses fonctions correctement. Photo : Radio-Canada

En décembre, Denis Chevrier a été assermenté comme député de Gravelbourg-Willow Bunch. Il remplace Soraya Ellert qui a quitté la province pour le travail.

Du côté de Saskatoon, l'Assemblée des députés communautaires s'est entendue pour mener des élections partielles pour élire deux députés.

Un nouveau directeur général

L’ancien directeur général de l’ACF, Dominique Sarny, a démissionné au mois d'avril. Il a accepté un poste au sein du Centre de la Francophonie des Amériques au Québec. Ronald Labrecque a accepté de le remplacer par intérim, avant d’être confirmé dans son rôle au mois d'août.

D’après l’ACF, M. Labrecque est reconnu pour son engagement dans la communauté fransaskoise et son aptitude à gérer des équipes et des projets dans de nombreux domaines, dont la culture, l'éducation et le mouvement scout.

L’emploi, un enjeu majeur

Comme chaque année, le directeur général de l’ACF se rend en Europe lors des salons de l’emploi Destination Canada, visant à recruter des travailleurs francophones. Ronald Labrecque a souhaité cette année mettre l’accent sur l'emploi en Saskatchewan. Selon lui, « le marché du travail a ralenti un peu, alors il y a moins de gens qui font le choix de la Saskatchewan », a-t-il dit en entrevue au cours de l'automne.

L’organisme a également mis sur pied un programme d’aide d'accès à l’emploi, Accès Carrière. Un financement d’Emploi et Développement social Canada permet à 12 jeunes francophones ou bilingues de 16 à 30 ans d'obtenir une prime financière pendant 24 semaines. C’est la deuxième année que le programme existe.

Une initiative qui s’ajoute aux fonctions d'accueil et d’accompagnement à l’emploi qui font partie des services de l’ACF.

En 2019, sur le plan de la défense des droits linguistiques des francophones de la province pour l'ACF, il y a le 50e anniversaire de la Loi sur les langues officielles qui est à surveiller ainsi que le processus de modernisation de cette loi, entâmé par le fédéral.