Un ancien pédiatre de Winnipeg non coupable d’inceste et de grossière indécence

Richard Chernick avait accusé son père de l’avoir agressé à une centaine de reprises entre 1975 et 1979.

Victor Chernick a été arrêté en 2013 et accusé d’inceste, d’attentat à la pudeur, de sodomie ainsi que de deux chefs de grossière indécence à la suite des allégations de son fils.

Au cours du procès de deux semaines qui s’est déroulé cet automne à la Cour du Banc de la Reine devant la juge Joan McKelvey, Victor Chernick a nié avoir commis ces crimes.

Selon les arguments de la défense, Richard Chernick aurait voulu un procès au criminel, croyant que cela renforcerait ses chances d’obtenir gain de cause dans une poursuite civile contre son père.

La juge McKelvey a acquitté Victor Chernick de tous les chefs qui pesaient contre lui.

Des incohérences dans les témoignages ont fait douter la juge de leur fiabilité, et il était « difficile de décider qui croire », a-t-elle dit, ajoutant que c’est le type de cas où il peut être dangereux de prononcer une condamnation après avoir minutieusement passé les preuves en revue. Il est aussi évident, a-t-elle déclaré, que la cause a mis à nu une famille dysfonctionnelle et divisée.

L’identité du plaignant a pu être rendue publique dans ce procès parce que – chose rare – il a renoncé à son droit à un interdit de publication.

Richard Chernick a indiqué qu’il allait mettre un terme à sa poursuite civile.

Victor Chernick a été le pédiatre en chef à l’Hôpital pour enfants de Winnipeg et a dirigé le département de pédiatrie de l’Université du Manitoba pendant les années 70.