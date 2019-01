Vigilance accrue contre les espèces envahissantes dans le Saint-Laurent

L’été dernier, l’équipe de chercheurs a utilisé des filets et des trappes lumineuses pour prélever des échantillons qui font présentement l’objet d’analyses en laboratoire. Ces travaux permettront de déceler et d’évaluer la présence des envahisseurs.

Parmi les espèces suivies, la moule zébrée occupe une place particulière en raison de son impact concret sur les infrastructures, comme les quais ou les prises d’eau, mais aussi sur l'écosystème. On manque malheureusement beaucoup d’informations là-dessus. Il y a encore beaucoup d’investigations à faire, mais dans les Grands Lacs, il y a eu un impact sur l’écosystème assez flagrant , commente Andrée A. Demers.

L’étude en cours permettra de déterminer le front d’envahissement de la moule zébrée dans le Saint-Laurent. On sait qu’elle est présente dans le lac Saint-François, le lac Saint-Louis et autour de Montréal , précise la scientifique.

La biologiste principale du programme, Andrée A. Demers, explique que pour le moment son équipe se concentre principalement sur la recherche d’invertébrés. Certaines de ces espèces peuvent, explique-t-elle, avoir un impact important, notamment dans la chaine alimentaire.

Les chercheurs ont ainsi détecté la crevette rouge sang dans le port de Sorel et à d’autres endroits.

Déjà présente dans le port de Montréal, la propagation de cette petite crevette, probablement importée en Amérique dans des eaux de ballasts, semble plus importante que prévu, selon les observations de l’équipe de Mme Demers.

Cette présence est jugée préoccupante. Les scientifiques craignent que la prolifération de cette espèce, qui se nourrit de zooplancton, vienne diminuer la quantité de nourriture des poissons, ce qui aurait un impact sur la pêche récréative et commerciale.

La puce d’eau en hameçon, une espèce dont la prolifération est qualifiée de redoutable, est aussi sous haute surveillance.

La puce d’eau en hameçon se nourrit elle aussi de zooplancton en plus d’être une nuisance pour les filets et fils de pêche auxquels elle s’accroche. Les scientifiques viennent tout juste de relever sa présence cet été dans le lac Champlain.

L’équipe envisage d’ailleurs d’étendre ses recherches à la rivière Richelieu, l’an prochain. À cause du lac Champlain, qui est un endroit où il y a beaucoup de plaisance et il y a des espèces envahissantes qui pourraient remonter jusqu’au Saint-Laurent , note Mme Demers.

L’équipe garde d'ailleurs un œil sur certaines espèces de poissons comme la carpe asiatique ou la tanche. Un projet de recherche, en collaboration avec le ministère de la Faune et des Parcs, est d’ailleurs en cours sur la présence de la tanche dans le Richelieu et le bassin du Saint-Laurent.

Cette détection de la présence d’espèces envahissantes est fondamentale, estime la biologiste, puisqu’elle ouvre la porte à la mise en place de règles pour éviter la propagation. Si des plaisanciers promènent leur bateau d’un lac à l’autre, précise Andrée A. Demers, ça vaut la peine de savoir quels lacs sont contaminés pour éviter qu’ils transportent ces espèces-là.

La prévention est sans doute la meilleure solution, ajoute la biologiste, puisque le contrôle des espèces envahissantes, notamment celui d’espèces invertébrées, est extrêmement difficile.

Mme Demers voit son équipe comme un comité de vigilance.

Quand on détecte rapidement une espèce, on a plus de chances de peut-être la contrôler, de réduire son expansion, de réduire l’envahissement, si on est rapide. Si on attend qu’elle soit partout, il n’y a plus grand-chose à faire.

Andrée A. Demers, biologiste principale sur les espèces envahissantes, Pêches et Océans Canada