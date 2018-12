Relance du projet immobilier de 20 M$ au Valinouët

De nouveaux promoteurs ont décidé de relancer un projet similaire à celui de C Hôtel qui est tombé à l'eau.

L’actuel bâtiment principal sera démoli pour faire place à des condos et un nouveau chalet d'accueil sera construit.

Le projet immobilier est financé en grande partie par les firmes régionales PE Bergeron Investissements et EPA Architectes.

Quand on a parlé avec nos coopérants qu'on relançait le projet, je pense que tout le monde attend ce projet. Le Valinouët, c'est un joyau et on veut le remettre sur le socle qu'il mérite , affirme le directeur général du centre de ski Le Valinouët, Alain Tremblay.

Au départ, C Hôtel avait proposé un projet similaire au pied des pentes, mais peu d'acheteurs s'étaient montrés intéressés.

Il va y avoir certaines similitudes. Par contre, il y a beaucoup de choses qui ont changé au niveau de l'utilisation, au niveau de l'aménagement des unités, des types disponibles, mais surtout on parle des prix qui changent beaucoup , soutient Alain Tremblay.

Dans la première phase du projet, l'édifice comportera une trentaine de condos vendus entre 127 000 $ et 240 000 $.

Les skieurs rencontrés sur place sont enthousiastes.

On a la neige, on a l’or blanc. C’est quand même formidable pour nous autres! Michel Bernier, skieur

Il faut des infrastructures qui correspondent à nos besoins que ce soit les chambres de bain, la cafétéria, que ça soit les endroits pour se réchauffer, la fenestration. On a une belle montagne, mais on la voit que par le bord , poursuit le skieur.

Cet investissement permettra au Valinouët d'exploiter sa montagne 365 jours par année.

Ce qui est prévu, c'est de remettre à niveau notre remontée trois places pour permettre de monter les cyclistes et les piétons en période estivale [...] On veut sortir des sentiers battus et essayer d'amener des activités de tourisme d'aventure sur les quatre saisons , explique Alain Tremblay.

Les travaux de construction débuteront au printemps 2019.

Le nouveau chalet et les 30 premières unités devraient être complétés à l'automne.