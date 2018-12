Les grandes entrevues de 2018 des émissions du Nord de l'Ontario

Denise Bombardier, Céline Ethier, Lise Bissonette, Bernard Émond... Retour sur quelques-unes de nos grandes entrevues de l'année 2018 qui ont marqué les émissions Le matin du Nord, Ça parle au Nord et Grands Lacs café.

Émission Le matin du Nord

La chroniqueuse Denise Bombardier précise ses propos sur les francophones hors Québec. En entrevue elle persiste : « le grand mouvement d'assimilation, il est là ».

Céline Ethier cherche toujours sa fille Mélanie, disparue depuis 22 ans. Elle refuse d'abandonner les efforts pour élucider le mystère de sa disparition.

Chantal Groleau-Payeur livre un message le jour de la Saint-Valentin : Aimer chaque jour comme si c'était le dernier . Un mois auparavant, l'amour de sa vie est décédé dans un accident de travail. Elle accepte de témoigner de la difficile situation à laquelle elle fait face.

Émission Ça parle au Nord

Richard Talbot parle de son père Roméo Talbot, concepteur et responsable du Musée de pierres de Val Côté, à l'est de Hearst. Ce dernier est décédé en octobre. Son épouse a dû fermer les portes du musée qui, au cours des années, a attiré des milliers de visiteurs de la communauté et de l’extérieur.

Depuis novembre 2017, un projet pilote de dépistage du cancer du poumon se déroule à Sudbury. Le programme s'adresse aux personnes à risque élevées, entre autres les personnes d'un certain âge ayant fumé la cigarette durant au moins 20 ans. La responsable du projet, Josée Gareau, de même que Marcel Gravel, une des personnes qui participe au programme, parlent du processus avant et après le dépistage.

Plusieurs Franco-Ontariens se sont exprimés sur les compressions des services en français en Ontario. Parmi ces personnes, on retrouve la députée néo-démocrate de Nickel Belt, France Gélinas, qui exprime sa colère. Elle avait entre autres travaillé sur le dossier pour faire du Commissaire aux services en français un officier indépendant.

Émission Grands Lacs café

La journaliste et écrivaine Lise Bissonette parle des compressions dans les services en français en Ontario. Elle s'intéresse à la francophonie depuis qu'elle a commencé comme journaliste au journal Le Devoir en 1974. On lui avait confié rapidement des reportages à l'extérieur du Québec sur la francophonie au Canada.

L'humoriste franco-ontarienne Katherine Levac parle de son premier spectacle solo. Elle confie avoir un faible pour l’humour à la sauce franco-ontarienne . Quand elle joue, elle aime s'adapter à la sensibilité des différents publics que ce soit au Québec ou en Ontario.

Le cinéaste Bernard Émond parle de son dernier film Pour vivre ici. Les villages de Sturgeon Falls et de Verner à Nipissing Ouest dans le Nord-Est ontarien y occupent une très grande place. Le film raconte l'histoire d'une femme de Baie-Comeau dans la cinquantaine et originaire de Sturgeon Falls. Elle vient de perdre son mari et décide de retourner sur les lieux de son enfance.