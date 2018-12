Le PDG de Bombardier rassure ses employés de La Pocatière

Lors de l'annonce de l'obtention du contrat par Siemens, Bombardier avait indiqué qu'elle n'écartait aucune option.

L'entreprise québécoise aurait pu contester la décision de VIA Rail comme l'a fait la compagnie française Alstom lors de l'attribution du contrat pour la construction des wagons Azur.

Même s’il dit ne pas comprendre la décision de VIA Rail, M. Bellemare a assuré à ses travailleurs que l’avenir de l’usine de Bombardier à La Pocatière n’était pas en danger. Le PDG a défendu la compétence de ses employés et de son entreprise.

On gagne partout à travers le monde. Et partout à travers le monde, on demande du contenu local. Alors on est capables de compétitionner, on l'a démontré dans le passé, on le démontre encore aujourd'hui et on va le démontrer demain.

Alain Bellemare, PDG de Bombardier