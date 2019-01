Deux routes blanches à l'essai dans le secteur de Lac-Saint-Charles

L'avenue du Lac-Saint-Charles et le chemin de la Grande-Ligne sont laissés à la neige cet hiver et les sels de déglaçage y sont peu utilisés.

Le concept n'est pas nouveau. L’objectif est de minimiser l’épandage de substances chimiques afin de préserver l’environnement.

Ce n’est pas par hasard si les deux écoroutes ont été mises en place près du lac Saint-Charles.

On est très sensible à la qualité du milieu environnemental autour du lac [...] pour la prévention de la prise d’eau potable. C’est pour ça qu’on l'a faite là spécifiquement Jérémie Ernould, conseiller municipal de la ville de Québec dans le district de Beauport

Les routes blanches ont été instaurées après plusieurs consultations avec le Réseau de transport de la capitale, les services d’urgence et les commissions scolaires afin de garantir la sécurité des usagers.

Elles nécessitent par ailleurs un entretien spécifique. La Ville de Québec a pour cela déployé des véhicules de déneigement aux lames ajustables qui grattent la chaussée plus fréquemment.

Des abrasifs sont utilisés aux endroits critiques tels que les intersections ou les zones de freinage.

Adapter sa conduite

La communication auprès des citoyens est également importante, car utiliser une route sur fond de neige implique quelques ajustements chez les conducteurs.

Ils doivent réduire leur vitesse de conduite et adopter de nouvelles habitudes pour circuler en toute sécurité.

Les automobilistes pressés sont invités à ralentir et à prévoir quelques minutes additionnelles dans leurs déplacements.

Selon plusieurs riverains, c’est un mince sacrifice pour préserver la qualité de l’eau du lac Saint-Charles.

Minimiser les sels de voirie a un impact direct sur la qualité de l'eau du bassin versant du lac Saint-Charles. Photo : Radio-Canada

L’impact alarmant des sels de voirie sur le bassin versant

L’Association pour la protection de l’environnement du lac Saint-Charles et des Marais du Nord ( APELL’association pour la protection de l’environnement du lac Saint-Charles et des Marais du Nord ) a tiré la sonnette d’alarme depuis quelques années déjà. L'APEL réalise régulièrement des études sur la qualité de l’eau du lac.

Présentement, la situation est préoccupante dans le bassin versant. Mélanie Deslongchamps, directrice de l'Association pour la protection de l'environnement du lac Saint-Charles et des Marais du Nord (APEL)

Les résultats les plus inquiétants ont été enregistrés entre 2011 et 2013 et démontraient une augmentation de 75 % du taux de chlorure dans le lac.

Les scientifiques mettent en garde les autorités contre l’utilisation accrue des sels de déglaçage et ses conséquences sur l’eau potable, la faune et la flore des lacs et cours d’eau.

Lorsque les sédiments du lac sont complètement salés, il est trop tard. Le lac Saint-Augustin est un cas typique, un exemple étudié par Rosa Galvez, sénatrice et professeure titulaire au département du génie civil et génie des eaux de l'Université Laval.

On a vu la transformation d'un lac d'eau douce vers un lac d'eau saumâtre , se désole Mme Galvez.

La situation n’est toutefois pas la même à Lac-Saint-Charles. Et selon Mme Deslongchamps, des changements d’habitudes porteront rapidement leurs fruits.

La Ville de Québec réévaluera le projet pilote de route blanche en fin de saison.