Pas de hausse de taxes pour les citoyens de Ville-Marie

Le budget 2019 a été déposé lundi soir, lors de la séance de conseil municipal.

Les dépenses vont totaliser près de 5 millions de dollars, soit une hausse de plus de 250 000 $ en comparaison avec le budget 2018.

Le maire de Ville-Marie, Michel Roy, explique que cette hausse est attribuable à plusieurs éléments.

On a la sécurité civile où il y a une augmentation et la sécurité publique aussi, indique-t-il. Notre service d'incendie et le nouveau regroupement, nous avons des investissements à faire aussi. On a prévu des sous pour l'Édifice Gérard-Caron (locaux municipaux).

Les projets de 2019

La Ville de Ville-Marie prévoit également investir près de 6 millions de dollars en 2019 pour divers projets.

La réfection des rues, l'ajout d'une usine de traitement des eaux usées et les bureaux municipaux font partie des investissements majeurs pour l'année 2019.