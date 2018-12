Pas de répit pour l'imagination de l'auteure fransaskoise Tanya Reimer

Un reportage de la Fureteuse fransaskoise Nicole Lavergne-Smith

Écrire est une seconde nature pour Tanya Reimer.

Uniquement depuis la signature de son premier contrat de publication en 2014, elle a 9 romans et 3 nouvelles à son actif. Mais sa passion pour l’écriture avait pris racine bien avant cette année-là !

L'étincelle

La graine avait été plantée, dit-elle, à l’âge de 13 ans. C’était au moment où sa mère avait gagné un concours de poésie et devait se rendre à Las Vegas pour y recevoir son prix. La jeune Tanya était du voyage.

Dans l’avion Tanya se souvient avoir discuté avec un passager qui lui aussi allait recevoir des honneurs à Las Vegas pour sa poésie, comme sa maman.

L’homme lui avait candidement posé la question: « Et toi, tes poèmes, tu les caches où ?

Tanya trouvait la question un peu bizarre. L’homme avait ajouté : « Moi, quand j’étais jeune, je cachais mes poèmes sous mon lit ! »

La conversation l'avait marqué. Dès son retour à la maison, elle avait noté qu’il y avait beaucoup d’espace sous son lit. Elle avait alors trouvé le concept amusant et c’est ainsi que beaucoup de poèmes se sont retrouvés cachés sous son lit.

Écrire, écrire, et encore écrire

Tanya durant son l’adolescence rêve d’être journaliste. Elle écrit pour le journal de son école et obtient éventuellement un diplôme en journalisme. Elle aime faire des enquêtes et trouver des histoires.

À l’âge de 18 ans, elle écrit son premier livre, une histoire sombre de meurtre et de mystère. Elle apprend beaucoup de cette première expérience. Jeune femme, elle continue à écrire des romans aussi souvent que possible, même avec deux jeunes enfants à la maison.

Il lui faudra attendre plus de 20 ans avant d’être publié en 2014 . Elle signe cette année-là, ses deux premiers contrats de publication avec une compagnie en Angleterre pour son livre Ghosts on the Prairies et avec une compagnie aux États-Unis pour son livre Petrified.

Les couvertures de trois livres de Tanya Reimer. Photo : Radio-Canada / Nicole Lavergne-Smith

Les langues et les cultures

Si l’écriture captive Tanya Reimer, les langues et les différentes cultures la fascinent tout autant. « On peut être tous dans la même situation, mais parce qu’on a un différent héritage, une différente culture une différente expérience de vie on va prendre cette scène de notre vie différemment. J’aime explorer ça. »

Même si elle lit beaucoup en français tous les titres de Tanya Reimer ont été publiés à ce jour dans la langue de Shakespeare. Simplement parce qu’elle trouve que son écriture en français est beaucoup trop technique. Cela s'explique selon elle en raison de son travail à temps plein comme directrice de l’Association communautaire francophone de Bellegarde.

Mais comme elle croit vraiment qu’elle peut tout accomplir, elle se dit qu’un jour elle pourra écrire de façon plus créative en français. Elle sait qu'elle va le faire !

D’ici là en 2019, son 10e roman intitulé Programmed to Breathe sera publié. L’histoire nous plonge dans l'univers de deux cultures complètement opposées l’une de l’autre.

Elle sait déjà que ce livre ne sera pas son dernier. Parce qu’elle sent qu’elle a encore d’innombrables histoires à raconter.

Et elle va le faire !