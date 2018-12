L’heure de la réconciliation à la Commission des services policiers de Thunder Bay

La Commission des services policiers de Thunder Bay (CSPTB) a reconnu mardi l'existence de racisme systémique au sein de la police municipale et de l'organisme civil qui la supervise.

Cette affirmation a été faite lors de la première rencontre de la CSPTBCommission des services policiers de Thunder Bay depuis la publication de deux rapports accablants, préparés par le directeur indépendant de l’examen de la police et le sénateur Murray Sinclair.

Nous reconnaissons, sans équivoque, qu’il y a du racisme systémique [au Service de police de Thunder Bay] , a déclaré mardi la nouvelle présidente de la Commission, Celina Reitberger, nommée le 10 décembre.

Celina Reitberger est la première présidente autochtone de la Commission des services policiers de Thunder Bay. Photo : CBC / Cathy Alex

La CSPTBCommission des services policiers de Thunder Bay planifie un cercle communautaire en janvier, pour s’excuser publiquement.

Juste le dire au micro n’est pas suffisant , a affirmé Mme Reitberger.

La chef de police, Sylvie Hauth (debout), a indiqué à la CSPTB qu’un plan d'action sera préparé au début du mois de janvier pour lutter contre le racisme systémique. Photo : CBC/Cathy Alex

Il ne reste que trois membres à la CSPTB Commission des services policiers de Thunder Bay : Celina Reitberger, le maire Bill Mauro et la conseillère municipale Kristen Oliver.

Selon les recommandations du rapport de M. Sinclair, les membres ont perdu leur droit de vote, et un administrateur externe, l’avocat Thomas Lockwood, a été nommé vendredi dernier.

Plus tôt cette semaine, M. Mauro avait remis en cause la décision de la Commission civile de l’Ontario sur la police.

Je ne vois pas pourquoi [les membres de la CSPTB] ne peuvent pas rester en poste et voter tout en recevant les formations nécessaires , avait-il déclaré.

Le maire de Thunder Bay, Bill Mauro, a été assermenté le 3 décembre. Il est depuis membre de la CSPTB. Photo : Radio-Canada / Miguel Lachance

M. Lockwood a indiqué que les membres pourraient retrouver leur droit de vote dès février 2019, à condition d’avoir terminé une formation requise.

Plus nous collaborons et coopérons, plus rapidement nous irons de l’avant , a déclaré Mme Reitberger.

La présidente est fortement intéressée par certaines des suggestions du nouvel administrateur.