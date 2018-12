Le Comité du pont d'Inkerman ne perd pas son objectif de vue

Les responsables du Comité du pont se font solliciter régulièrement pour des dons en argent, à la suite de la chasse à l'As de coeur.

Glenda Robichaud, présidente du Comité du pont d'Inkerman Photo : Radio-Canada / René Landry

C'est incroyable, lance la présidente du comité, Glenda Robichaud. Moi, tous les jours, j'ai deux ou trois personnes qui arrivent avec des demandes. L'argent amassé n'est pas pour donner à différents organismes. Toutes les causes sont bonnes et ça nous fait de la peine de devoir dire non à toutes ces bonnes causes. Tout le monde a besoin d'argent, que ce soit pour les enfants malades, les petits déjeuners ou même pour avoir un VTT pour aller dans le bois. L'argent du Comité du pont va être placé pour notre projet.

L'objectif de la chasse à l'As de coeur était d'amasser 500 000 $ pour contribuer à la construction d'un nouveau pont. Mais il pourrait rester plus de 5,6 millions après certaines dépenses qui restent à faire pour l'organisation.

Quelques oiseaux pataugent près des restes du vieux pont de bois d'Inkerman. Photo : Radio-Canada / René Landry

Selon Glenda Robichaud, les règles étaient claires dès le départ : six organisations, soit deux clubs de motoneige, deux clubs de VTT, les responsables de la véloroute et la communauté d'Inkerman, vont se partager la somme amassée en donner la moitié au Comité du pont.

Si, par exemple, on avait six millions, chaque organisme gardait 500 000 $ et donnait 500 000 $ au Comité du pont, explique Glenda Robichaud. Le but du Comité du pont, c'est d'avoir de l'argent pour mettre de la pression sur le gouvernement pour faire avancer les choses.

Robert Gauvin et les ponts

Le député progressiste-conservateur de Shippagan-Lamèque-Miscou et vice-premier ministre, Robert Gauvin, qui subit déjà beaucoup de pression pour réaliser son objectif de faire construire un nouveau pont entre Lamèque et Shippagan le plus rapidement possible, est également sollicité pour le pont d'Inkerman, qui se trouve dans sa circonscription.

Robert Gauvin, député conservateur de Shippagan-Lamèque-Miscou et vice-premier ministre Photo : Radio-Canada / Nicolas Steinbach