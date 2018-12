Cirque et musique symphonique en un seul spectacle!

Stephen Cook est le créateur et producteur de la troupe Cirque Musica Holiday, située à Dallas, au Texas. La troupe produit un grand nombre de spectacles, dans le monde du théâtre et de la symphonie, autant sur la scène locale qu’internationale.

L'idée de créer ce projet à vu le jour après avoir travaillé au Ringling Bros. and Barnum & Bailey Circus, qui a été le plus gros cirque durant presque un siècle, ainsi qu'à l’Orchestre symphonique de Dallas. Ces expériences lui ont donné l’ouverture d'esprit et l’inspiration nécessaire à la création de Cirque Musica.

Le créateur décrit Wonderland comme étant un beau suspense, épeurant et amusant à voir en famille.

C’est un spectacle spécialement pour le temps des fêtes, composé de danseurs venant de partout au monde Stephen Cook, créateur et producteur de la troupe Cirque Musica

La production est jumelée aux orchestres symphoniques de chaque ville visitée. Stephen souligne que ses nombreux contacts dans l’industrie lui rendent la tâche facile.

Cirque Musica présente Wonderland, son spectacle des fêtes dans le cadre de sa tournée canadienne. Photo : Cirque Musica

Le projet a commencé il y a environ 10 ans et offre désormais une multitude de productions où l’on peut entendre des styles de musique allant du rock au hip-hop, en passant par le classique, sans oublier les productions destinées aux familles.

Cirque Musica offre un spectacle à couper le souffle grâce aux acrobaties présentées sur les notes de l'Orchestre symphonique d'Edmonton. Photo : Cirque Musica

Stephen est celui qui donne vie au spectacle. Il apporte les idées créatives essentielles à la production d’un spectacle d'une telle envergure. Il est également responsable de mettre en place une équipe en mesure de réaliser le spectacle.

Cirque Musica est présentement en tournée au Canada et aux États-Unis. Photo : Cirque Musica

Ce qui tient le plus à coeur à Stephen Cook, c’est de voir les familles qui s’amusent et passent du bon temps ensemble, en regardant le spectacle.

Ce spectacle offre une façon de déconnecter des téléphones intelligents et des ordinateurs pour quelques heures, afin de passer du temps avec ses proches ,partage le producteur.

La troupe est de passage à Edmonton, le 18 décembre, à l’auditorium Northern Jubilee, dans le cadre de sa tournée canadienne.