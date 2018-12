Ottawa investit dans l'innovation nucléaire en Saskatchewan

Ralph Goodale, ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, en a fait l’annonce mardi au nom du ministre responsable de Diversifications de l’économie de l’Ouest Canada qui fournit les fonds.

Cet investissement permettra d’améliorer la recherche au centre des sciences cyclotron de l’Université de la Saskatchewan (SCCS). Grâce à son cyclotron, un accélérateur circulaire de particules atomiques, le SCCS mène des recherches de pointe en imagerie nucléaire avec des applications en médecine et en agriculture pour améliorer la productivité des cultures.

Notre gouvernement investi dans la prochaine génération de technologies novatrices qui permettent de créer plus de bons emplois pour la classe moyenne et de renforcer notre industrie , a indiqué Ralph Goodale.

De nouveaux agents d’imagerie nucléaire

Ces fonds seront versés au Centre canadien de l'innovation nucléaire Sylvia Fedoruk qui gère le SCCS.

John Root, le directeur du Centre canadien de l'innovation nucléaire Sylvia Fedoruke, explique que cet investissement permettra de mettre au point de nouveaux agents d’imagerie nucléaire utilisés dans le diagnostic et le traitement de plusieurs maladies.

Cet investissement permet aux chercheurs et aux étudiants [...] de faire progresser les technologies agricoles et de traiter des maladies telles que le cancer, l’alzheimer, le parkinson et les maladies cardiaques John Root, directeur du Centre canadien de l'innovation nucléaire Syvia Fedoruke

De son côté, la vice-présidente à la recherche de l’Université de la Saskatchewan, Karen Chad, parle d’un investissement important dans un domaine essentiel de l’expertise de l’Université. Elle explique que les technologies développées au SCCS vont « améliorer la santé et l’agriculture au Canada ».

Depuis plus d'une décennie, le SCCS a fourni des produits utilisés en radiothérapie pour le diagnostic et le traitement des cancers chez des milliers de patients en Saskatchewan, en Alberta et au Manitoba.