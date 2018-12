La montagne de pneus abandonnés d’Assiniboia doit disparaître en 2019

L'organisme responsable du programme de recyclage des pneus usés de la Saskatchewan, Tire Stewardship of Saskatchewan (TSS), prépare un plan de nettoyage et de décontamination visant à résoudre le problème de longue date des pneus usés abandonnés dans la ville d'Assiniboia, dans le sud de la province.

À la suite de la faillite de la compagnie de recyclage de caoutchouc Assiniboia Rubber Recycling en février 2014, 6678 tonnes de déchets de pneus et de matériaux transformés ont été laissées sur le site de l’usine.

L'importante quantité de pneus abandonnés inquiète des résidents de la région d'Assiniboia. (Archives) Photo : Soraya Ellert

Le projet sera financé par le gouvernement de la Saskatchewan et supervisé par le TSSTire Stewardship of Saskatchewan . Ce dernier lance du même coup un appel d’offres pour trouver l’entreprise qui fera les opérations de nettoyage et de décontamination.

Le maire d’Assiniboia, Bob Himbeault, s’est dit impatient de voir la résolution de cet enjeu environnemental. La Ville est très satisfaite de cette annonce, car cette question a été très préoccupante pour le conseil municipal, l'administration et l'ensemble de notre communauté , explique-t-il dans un communiqué.

Plusieurs habitants ont exprimé des craintes en raison des risques d’incendie depuis la fermeture de l’usine. Le ministère de l’Environnement était en contact avec la Ville d’Assiniboia pour surveiller les risques de feu et les possibles conséquences environnementales de la présence des pneus.

Le nettoyage du site devrait être terminé en 2019.