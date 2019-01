Les articles d'ICI Mauricie-Centre-du-Québec les plus lus en 2018

L'année 2018 a été riche en actualité dans la région et certaines nouvelles se sont démarquées auprès des internautes. Voici les articles qui ont marqué l'année sur le site d'ICI Mauricie-Centre-du-Québec.

Un médecin promet de donner un sens à la mort de son fils

Dr Francis Pelletier espère que la surdose de drogue mortelle de son fils va faire réfléchir Photo : Radio-Canada / Josée Ducharme

Quelques jours après la mort de son fils d'une possible surdose de fentanyl à Trois-Rivières, le Dr Francis Pelletier promettait déjà de ne pas rester les bras croisés. Une semaine après avoir appris la nouvelle, il a voulu sensibiliser les gens au fait que personne n'est à l'abri de ce genre de drame. Même le fils d'un médecin. LIRE LA SUITE >>

Fermeture de l'autoroute 40 est durant plusieurs heures en Mauricie

Une quarantaine de véhicule dont au moins un semi-remorque ont subi des dommages en raison de divers accidents survenus sur l'autoroute 40 Est dans le secteur de Yamachiche Photo : Radio-Canada / Claudie Simard

L'autoroute 40 en direction est a été complètement fermée à la circulation durant plusieurs heures entre Louiseville et Yamachiche après qu’une quarantaine de véhicules aient eu des accidents dans le secteur de Yamachiche. Un épais brouillard était notamment en cause. LIRE LA SUITE >>

Walmart congédie ses employés présentant une déficience intellectuelle

Catherine Plamondon à sa sortie de sa dernière journée à l'emploi de Walmart, à Shawinigan, le 29 mars 2018. Photo : Radio-Canada

Walmart a mis fin à son programme de plateaux de travail au Québec, qui permettait d'intégrer à l'équipe d'employés des personnes ayant une déficience intellectuelle. Cette décision a soulevé l’ire du public. En Mauricie et au Centre-du-Québec, 19 personnes ont été touchées par cette mesure. LIRE LA SUITE >>

Les rodéos au Québec au coeur de la controverse

Un des rodéos du 50e anniversaire du Festival western de Saint-Tite, en 2017 Photo : Radio-Canada

Un rapport vétérinaire commandé par le professeur de droit de l'Université de Montréal Alain Roy soutient que les rodéos organisés à Saint-Tite sont illégaux en vertu du droit québécois. Le Festival western de Saint-Tite a critiqué le fait que le rapport ait été réalisé par un seul vétérinaire et dit qu’il favorisait « une interprétation abusive » de la Loi sur la santé et la sécurité de l’animal. LIRE LA SUITE >>

Les étudiants de l’ABI devront être payés 43 $ l’heure

L'Aluminerie de Bécancour inc. (ABI) Photo : Radio-Canada

Le Tribunal des droits de la personne et de la jeunesse a ordonné que les étudiants qui travaillent à l'Aluminerie de Bécancour inc. (ABI) gagnent le même salaire que les employés occasionnels. Un jugement qui coûtera des millions de dollars à l'ABI, l’un des plus gros employeurs privés de la région. LIRE LA SUITE >>

Incendie au camping Otamac à Lac-à-la-Tortue

Le feu s'est déclaré dans la nuit au camping Otamac. Photo : Courtoisie camping Otamac

À l’aube de la forte saison estivale, le feu a détruit l'installation où se trouve un jeu d'eau en forme de bateau pirate et des glissades d'eau, une attraction très prisée du camping Otamac, à Lac-à-la-Tortue. Des campeurs ont annulé leur séjour au camping en raison de l’incendie. LIRE LA SUITE >>

Affaire Cédrika Provencher : des documents montrent l'ampleur de la traque de Bettez

Jonathan Bettez à sa sortie du palais de justice de Trois-Rivières en décembre 2017 Photo : Radio-Canada

Des documents rendus publics dans le cadre des audiences préparatoires au procès de Jonathan Bettez pour pornographie juvénile révèlent tout un pan de l'enquête des policiers sur Jonathan Bettez à la suite de l'enlèvement de Cédrika Provencher, des détails jusqu'ici gardés secrets par les enquêteurs au dossier. LIRE LA SUITE >>

Four Loko, caféine et médicaments : un cocktail mortel

Des canettes de Four Loko dans un dépanneur Photo : Radio-Canada

Consommer du Four Loko, de la caféine et des médicaments peut s'avérer fatal, comme dans le cas de Pierre Parent, un homme de 30 ans de Drummondville. C'est ce que soulève le coroner dans son rapport dont Radio-Canada a obtenu copie. LIRE LA SUITE >>

Habitez-vous sur un ancien dépotoir à Trois-Rivières?

Carte localisant les anciens dépotoirs de la Ville de Trois-Rivières. Photo : Radio-Canada

Radio-Canada a appris que près de 200 bâtiments sont construits sur d'anciens dépotoirs à Trois-Rivières. Des maisons, des immeubles à logements, mais aussi une école, des bâtiments commerciaux, des magasins, des restaurants et un parc. LIRE LA SUITE >>

Pornographie juvénile : Jonathan Bettez acquitté

Jonathan Bettez au palais de justice de Trois-Rivières, le 9 juillet 2018 Photo : Radio-Canada

Jonathan Bettez a été acquitté par le juge Jacques Lacoursière de tous les chefs d'accusation en matière de pornographie juvénile qui pesaient contre lui. La preuve recueillie par les policiers lors de perquisitions menées sur son lieu de travail et dans deux résidences en août 2016 ne pouvait pas être présentée par la poursuite lors d'un procès, a tranché le juge, ce qui a fait tomber toutes les accusations. LIRE LA SUITE >>

La cavale meurtrière de René Kègle

René Kègle a été accusé du meurtre prémédité d'Ophélie Martin-Cyr et de tentative de meurtre sur une autre jeune fille. Photo : Facebook

Ophélie Martin-Cyr, Steve Lamy et Jean-Christophe Gilbert ont tous les trois été retrouvés morts, le 10 octobre, en Mauricie. Trois histoires de meurtre différentes, selon nos informations, mais qui auraient toutes un dénominateur commun : René Kègle. LIRE LA SUITE >>

Fred Pellerin « triste » de la zizanie à Saint-Élie-de-Caxton

Fred Pellerin pour Après, son quatrième album (2018). Photo : Productions Micheline Sarrazin

Le conteur Fred Pellerin a réagi publiquement, pour la première fois, à son absence de la Féérie de Noël de Saint-Élie-de-Caxton. Cette année, les touristes ne seront pas guidés par sa voix lors de leur balade en carriole à travers le village. C'est plutôt une conteuse de Montréal que les visiteurs pourront entendre. LIRE LA SUITE >>