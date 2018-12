Un record de dix millions de visiteurs pour les monuments français

Ce chiffre record a été communiqué par le Centre des monuments nationaux (CMN) qui conserve, restaure, gère et ouvre à la visite près de 100 monuments partout en France.

Les plus connus sont le château de Vincennes, l'Arc de Triomphe, la colonne de Juillet de la place de la Bastille, la Conciergerie, le domaine national du Palais-Royal, le Panthéon, les sites de Carnac et de Locmariaquer en Bretagne, l'abbaye du Mont-Saint-Michel en Normandie, les cathédrales de Bourges, de Reims et de Chartres, le château et les remparts de la cité de Carcassonne.

#10Millions de visites, ça se fête ! Rendez-vous le 19 décembre :

👉Une surprise pour tous les visiteurs du jour 🎟️

👉Un jeu de piste sur notre site internet : trouver le #MonumentMystère pour gagner un an de monuments ! 🎉

— le CMN (@leCMN) 17 décembre 2018

Si les monuments les plus célèbres se trouvent dans la capitale française, la majorité de ceux gérés par le CMM sont situés à l'extérieur de la région parisienne.

Le record précédent de visiteurs avait été atteint en 2014 avec 9,5 millions de personnes qui avaient visités ces monuments emblématiques du patrimoine culturel français.