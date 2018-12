Santé Canada abaissera la teneur en alcool des boissons alcoolisées sucrées

Préoccupé par les dangers encourus par les Canadiens en général et les jeunes en particulier, le ministère fédéral de la Santé limitera la teneur en alcool des boissons alcoolisées purifiées et aromatisées. Ces boissons au goût sucré masquent la présence d'alcool et augmentent les risques surconsommation accidentelle, particulièrement chez les jeunes.