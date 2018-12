Trois dents de devant, voilà sa liste de Noël

Tout ce que veut l'Edmontonien et chanteur d'opéra en herbe Taylor Fawcett pour Noël, c'est de l'argent pour combler le grand trou dans sa dentition et il a trouvé une manière bien originale de voir son souhait exaucé.

Il a adapté une chanson populaire de Noël « All I want for Christmas is my two front teeth » (Tout ce que je veux pour Noël ce sont mes deux dents de devant) à sa sauce.

Le tout a été publié sur un site de financement participatif.

Avec ses longs cheveux frisés, sa grande carrure et son sourire édenté, Taylor Fawcett ressemble plutôt à un joueur de hockey qu’à un chanteur d’opéra, mais c’est bien à l’art musical que le grand homme se destinait.

Il répétait d’ailleurs une production de Sweeney Todd à Victoria, en Colombie-Britannique, quand il s’est évanoui. À son réveil, ses trois dents de devant étaient tombées.

La facture pour réparer sa dentition atteint 15 000$. Même s’il s’est habitué à son appareil orthodontique, la qualité de chant n’est pas la même sans véritables implants.

Jusqu’à présent, son interprétation lui a permis de récolter les deux tiers de l’argent nécessaire. L’intervention chirurgicale doit avoir lieu le 24 décembre.