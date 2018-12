L’Université de Regina s’engage envers la réconciliation autochtone

L'Université de Regina réitère son engagement envers les objectifs de la Commission de vérité et de réconciliation. Des initiatives ont été adoptées dans certains départements et l'institution invite tout le campus à se réconcilier avec les peuples autochtones.

Un texte de Miriane Demers-Lemay

Avoir des étudiants et des membres du personnel davantage sensibilisés aux traités, aux connaissances traditionnelles autochtones ou encore au colonialisme dans l'histoire canadienne : voilà quelques-uns des objectifs de l'Université de Regina, qui s'engage de nouveau publiquement envers les objectifs du rapport de la Commission de vérité et réconciliation.

« Ce qu'on espérait faire, c'était d'encourager ceux qui à l'université sont un peu perdus par rapport à cela, ou qui croient que ce n’est peut-être pas à eux de le faire, de voir que c'est un engagement qui est commun à tous, » explique Jérôme Melançon, professeur adjoint et membre du groupe de la Commission de vérité et de réconciliation de l'Université.

Formé pour voir comment les conclusions de la Commission peuvent être mises en œuvre sur le campus, le groupe de travail a publié un guide pour aider les différences instances à passer à l'action. Les objectifs ciblés sont relativement généraux. Le guide ne comporte pas d'échéancier ou de mesures contraignantes pour l'atteinte des objectifs.

« Nous ne voulons pas être punitifs dans notre approche », explique la présidente de l’Université de Regina, Vianne Timmons, qui préfère « encourager » les gens à faire des changements.

Ce n’est pas normatif, c’est un outil pour encourage les nouveaux efforts vers la réconciliation. Vianne Timmons, présidente de l'Université de Regina

Vianne Timmons assure que les facultés se montrent ouvertes à travailler pour la réconciliation.

Un processus en cours

Plusieurs facultés ont déjà adopté des mesures, ajoute Jérôme Melançon, précisant que les facultés de l'éducation, de sciences infirmières et de travail social ont révisé leurs programmes.

« Dans plusieurs facultés, on a exigé que les étudiants suivent un cours d’introduction aux études autochtones ou divers cours qui traitent de sujets autochtones parmi leurs cours à option », dit-il. Il ajoute que certains cours sont offerts en français.

Les défis sont multiples pour mieux épouser les objectifs de la réconciliation, avise le professeur adjoint.

« Les modes de connaissances traditionnelles des autochtones varient drastiquement des types de savoirs européens, donne-t-il en exemple. L’Université de Regina, comme toutes les universités nord-américaines, est une institution d’origine européenne. Le type de savoir qu’on y développe et le type d’enseignement qu’on y donne collent aux cultures européennes. Le fait de pouvoir prendre au sérieux les connaissances autochtones, c’est quelque chose qu'il nous reste à apprendre. »

« On a des jeunes qui viennent de partout dans la province, au pays, ou encore dans le monde, dit-il. On peut développer chez eux non seulement des connaissances, mais aussi une capacité à ce genre de travail interculturel, de compréhension mutuelle. Ainsi, une fois qu’ils sont sur le marché du travail, ils ont tous les outils pour continuer à agir dans cet esprit de réconciliation. »