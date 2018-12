Coups de coeur musicaux à partager

Avec le jour N(oël) dans une mire de plus en plus rapprochée, un disque demeure un cadeau potentiellement emballant à glisser sous le sapin. Mais lequel choisir pour mamie, frérot ou encore l'ado? Chacun des membres de l'équipe culturelle y va de ses trois coups de coeur de l'année, parmi toutes les nouveautés écoutées depuis janvier dernier.

Du rap à la musique instrumentale, en passant par la pop et le rock, la musique d'ici et d'ailleurs a profondément ému, résolument fait danser ou encore bercé les coeurs et les âmes. Nos reporters culturels ont toutefois dû trancher et proposent ici leurs albums préférés de 2018.

Les choix de Karine Lessard

Dans la main de Jean-Michel Blais, Darlène d'Hubert Lenoir et Dirty Computer de Janelle Monae sont les coups de coeur musicaux 2018 de Karine Lessard. Photo : Radio-Canada

Dans ma main - Jean-Michel Blais

De véritables envolées cinématographiques. Voilà comment décrire ce deuxième album du pianiste québécois Jean-Michel Blais. Le compositeur a su allier habilement les pianos classique et électrique. Soyez avisé : vous risquez de verser une larme ou deux, puisque cet album est empreint d’une grande sensibilité.

Darlène - Hubert Lenoir

Électrisant, imprévisible et polarisant, Hubert Lenoir en a surpris plus d’un avec Darlène, un album concept lancé en février. Une proposition audacieuse pour un premier opus, qui éclate les conventions. Composée à la fois de pièces en anglais, en français et instrumentales, Darlène revendique son droit d’être inclassable.

Dirty Computer - Janelle Monae

Ce troisième disque de l’Américaine est assurément son plus personnel à ce jour. Après avoir joué sur son allure androgyne au début de sa carrière, l’artiste affiche fièrement sa pansexualité. Cet album reflète à juste titre son affranchissement, son affirmation de soi et cette prise de pouvoir. Engagée et libérée, sa pop dansante rappelle sans équivoque la grande influence de Prince.

Les choix de Jean-François Chevrier

1er juin de Lydia Képinski, Everything is Love de Carterssont et Nos idéaux de Dumas sont les coups de coeur musicaux 2018 de Jean-François Chevrier Photo : Radio-Canada

1er juin - Lydia Képinski

Quelle merveilleuse découverte! Les arrangements résolument indie rock, (qui a dit que le rock était mort?) et les textes peaufinés sont à l’image de cette millénaire assumée.

Everything is Love - Carters

Le duo Beyoncé/Jay-Z était un pari risqué qui, au final, donne une explosion de hip-hop riche et percutant. L’amalgame des voix est complémentaire à des beats qui sembleront familiers à l’oreille dans un avenir rapproché. Le titre Apesh!t confirme que Beyonce n’est pas juste une « soul singer », mais aussi une rappeuse de haut qualibre.

Nos idéaux - Dumas

Encore une fois, Steve Dunas nous transporte dans un environnement tout à fait singulier, tout doux, posé, avec des clins d’oeils à ses racines rock. Mention spéciale pour le spectacle qu’il livre en solo.

Les choix de Marie-Ève DuSablon

C'est pas la qualité qui compte de Qualité Motel, Swimming de Mac Miller et Deception Bay de Milk & Bone sont les coups de coeur musicaux 2018 de Marie-Ève DuSablon. Photo : Radio-Canada

C'est pas la qualité qui compte - Qualité Motel

Il s'agit du deuxième album de la formation des cinq membres de Valaire, groupe populaire qui propose une musique rythmée à saveur électro funk. Qualité Motel est donc une version satellite de la formation. Les musiciens laissent tomber les cuivres pour prendre le contrôle de leurs tables tournantes. Ils proposent un son beaucoup plus électronique et comptent sur plusieurs collaborations avec des artistes aussi connus que d'horizons divers, tels Fanny Bloom, Fouki, Marie-Hélène Thibert et Koriass.

Swimming - Mac Miller

Mac Miller, c'est ma découverte de l'année. Swimming est devenu mythique parce que le chanteur a été retrouvé mort en septembre dernier, à son domicile, d’une surdose d’un mélange de drogue et d’alcool. Il avait seulement 26 ans. D'ailleurs, sa musique témoignait notamment de ses excès et de ses dépressions. Or, sur cet album, il parlait plutôt de sa rupture avec la pop star Ariana Grande. Swimming est un album extrêmement bien ficelé, aux très bons rythmes. Une bonne suggestion pour les amateurs de hip-hop.

Deception Bay - Milk & Bone

Pour mon troisième choix, j’ai pensé à Anderson Paak, Hubert Lenoir, Claude Bégin, mais je me suis arrêtée sur un album plus doux. J’ai pensé au public, en fait, en misant sur un album qui peut plaire à plusieurs, soit le plus récent des Montréalaises de Milk & Bone, Deception Bay. Dès que je mets mes écouteurs et que j’écoute ce disque, j’entre dans un tout autre univers. Ce n’est pas un album pour mettre de l'ambiance dans un party, mais dans une voiture, c’est délicieusement enveloppant.

Les choix de Kevin Sweet

Caution de Mariah Carey, Dirty Computer de Janelle Monae et Chris de Christine and the Queens sont les coups de coeur musicaux 2018 de Kevin Sweet. Photo : Radio-Canada

Caution - Mariah Carey

On accorde très peu d’attention au talent d’auteure-compositrice de Mariah Carey. Si sa voix n’est plus ce qu’elle était, celle que l’on surnomme Mimi demeure une excellente parolière, qui a le sens des jeux de mots accrocheurs (« Snakes in the grass, it’s time to cut the lawn » de la chanson A No No, par exemple). Les réalisateurs rassemblés ici donnent une touche de modernité à la musique de la chanteuse aux sept octaves, sans pour autant la dénaturer. Celle qui a l’habitude d’albums fleuve y va d’un exercice de concision avec un album de 10 chansons et un temps d’écoute de 38 minutes. Caution : un avertissement que Mariah Carey n’a plus de preuves à faire.

Dirty Computer - Janelle Monae

Pourquoi Janelle Monae n’est-elle pas plus populaire qu’elle l’est? Est-ce son allure androgyne? Le fait qu’elle s’affiche publiquement comme bisexuelle? Si Beyoncé est la Michael Jackson de notre époque, Janelle Monae est sans aucun doute l’incarnation contemporaine de Prince. D’ailleurs, peu avant sa mort, ce dernier a contribué à cet album. Ses influences s’entendent particulièrement sur des chansons comme Make Me Feel. Le disque s’écoute comme un film. Et pour cause : un long métrage a précédé la sortie de l’album. Dirty Computer est en lice pour le prestigieux Grammy de l’album de l’année; si le monde est juste et bon, il devrait être couronné, puisqu'il s'agit du meilleur disque R&B/hip-hop que j’ai entendu depuis The Miseducation of Lauryn Hill. L’heure a sonné pour le succès de Janelle Monae.

Chris - Christine and the Queens

La Français Héloïse Letisser est une autre artiste qui aime flouter les lignes entre la masculinité et la féminité. Cette fois, c’est son alter ego masculin « Chris » que l’on découvre sur ce deuxième disque aux chansons superbement réalisées et entraînantes. La pièce La marcheuse se veut un hommage à toutes les victimes de violence conjugale et un moment particulièrement touchant. J’ai été moins boulimique de ce disque que de son premier, Chaleur humaine, mais Chris représente une évolution pour une artiste qui n’a pas fini de nous surprendre et de nous faire danser.

Les choix de Barbara Laurenstin

Invasion of Privacy de Cardi B, No Wanga 3 de Fwonte et La Nuit des Longs Couteaux de Koriass sont les coups de coeur musicaux 2018 de Barbara Laurenstin. Photo : Radio-Canada

Invasion of Privacy - Cardi B

Après le succès commercial de Bodak Yellow qui a présenté l’artiste au grand public, la barre était haute pour ce premier album de la rappeuse native du Bronx à New York. Avis aux oreilles sensibles:le langage est ici vulgaire et grossier; le résultat s'avère un album authentique au personnage. Les textes sont cependant bien travaillés, et la musique qui les accompagne est très entraînante.

No Wanga 3 - Fwonte

Le chanteur montréalais d’origine haïtienne a lancé son troisième album de sa série No Wanga. Il reste fidèle à sa culture haïtienne avec de la bonne musique créole et un son modernisé avec une touche d’électro-reggae-konpa-musique du monde. C’est un album chaleureux qui vous fera danser. Mon coup coeur:Pen pen nen (se prononce comme pain-pain-nain et qui veut essentiellement dire se la couler douce). Il y a seulement cinq chansons sur ce mini-album, mais j’en prendrais plus! Un artiste à découvrir.

La Nuit des Longs Couteaux - Koriass

J’étais curieuse d’écouter cet album, beaucoup plus personnel pour le rappeur après une année 2017 difficile. J’ai été agréablement surprise, surtout par son talent de parolier malgré la lourdeur des thèmes abordés. La trahison est coeur de ce nouvel opus. Il y aborde des sujets sérieux, mais il le fait avec beaucoup d’adresse et de jolis jeux de mots. Et c’est sans oublier l’arrangement musical, tout aussi réussi.

Les choix de Martin Vanasse

Ton corps est déjà froid de Pierre Lapointe, Eviction Sessions de Jean-Michel Blais et Inscape d'Alexandra Streliski sont les coups de coeur musicaux 2018 de Martin Vanasse. Photo : Radio-Canada

Ton corps est déjà froid - Pierre Lapointe

Parce qu’une fois de plus, il est arrivé en provenance de là où on ne l’attendait pas. Véritable exutoire, l’album aux textes explicites et lubriques marque une rupture de ton. Le résultat, très irrévérencieux, déroute et me plaît.

Eviction Sessions - Jean-Michel Blais

Parce que ma collègue Karine a déjà choisi Dans ma main de Jean-Michel Blais, je n’ai d’autre choix que de retenir le plus récent EP du pianiste prodigieux. Je ne me lasse pas d’écouter ce disque aux couleurs cinématographiques qui m’emportent à tous les coups.

Inscape - Alexandra Streliski

Cet album porte bien son titre : on plonge tout droit dans une introspection, transporté par les mélodies qui touchent et émeuvent. C’est un magnifique album, interprété par une pianiste de grand talent.

Les choix de Jhade Montpetit

Ce que je te donne ne disparaît pas de Stéphanie Boulay, Les choses extérieures de Salomé Leclerc et Hit Sale de Therapie Taxi sont les coups de coeur musicaux 2018 de Jade Montpetit Photo : Radio-Canada

Ce que je te donne ne disparaît pas - Stéphanie Boulay

Pendant que sa sœur Mélanie est en congé de maternité, Stéphanie Boulay nous offre son premier album solo. Cet album-là, c'est la féminité dans tout ce qu'elle a de plus beau. C'est à la fois douceur, intégrité, force et fragilité. Ce sont surtout les mots. Des mots magnifiques, parfois durs, souvent tendres. Des histoires personnelles qu'elle n'aurait peut-être jamais écrites si le mouvement #metoo n'avait pas vu le jour. Un album qui s'écoute tout doucement, en prenant le temps.

Les choses extérieures - Salomé Leclerc

C'est le troisième album de Salomé Leclerc, et son plus réussi, à mon avis. Elle a mis deux ans à le peaufiner. Premier constat : sa voix, absolument MAGNIFIQUE! Et (enfin!) pleinement assumée. Auparavant, l'artiste mettait beaucoup d'accent sur la musique et les arrangements, elle donnait beaucoup de place à la musicienne qu'elle est. Cette fois, c'est la chanteuse qui est mise de l'avant. Pas de cachette, pas d'effets de toutes sortes, juste ce grain de voix si singulier. De plus, Salomé Leclerc signe la réalisation de ce nouvel album. Ce sont aussi ses arrangements et elle y joue de tous les instruments. Et dire qu'avant ce disque elle songeait changer de métier... FIOU!

Hit Sale - Therapie Taxi

Therapie Taxi est un groupe français qui mélange pop, rock et rap. Ils sont trois : Raphaël Faget-Zaoui (Raph), Adélaide Chabannes de Balsac (Adé) et Renaud Bizart. Leurs sujets de prédilection? L’amour et le sexe. Ils écrivent et composent sans jamais se censurer. Ça donne des « hits sales », comme en témoigne leur premier simple, mettant en vedette le rappeur belge Roméo Elvis. Oreilles chastes s'abstenir.... ou pas!