Un nouvel entrepôt d'Amazon pourrait créer jusqu’à 600 emplois à Leduc

Il s'agit du deuxième entrepôt qu'ouvre Amazon en Alberta après l'implantation du centre de distribution de Calgary l'été dernier.

L'édifice sera construit sur un terrain de 58 acres situé dans la zone industrielle de Nisku, en banlieue d'Edmonton.

Nous sommes ravis d'accueillir Amazon dans la communauté. Elle est une des compagnies les plus innovantes au monde.

La première ministre de l’Alberta, Rachel Notley, a félicité Amazon pour sa contribution à la diversification de l’économie de la région.

L'annonce faite aujourd'hui par Amazon signifie que des centaines d'emplois seront créés [...] et ils contribueront ainsi à améliorer la vie de plus de travailleurs et de familles en Alberta.

Rachel Notley, première ministre de l’Alberta