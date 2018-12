La tragédie des Broncos voté événement le plus marquant de 2018 par les médias

Les membres de l'équipe de hockey junior se rendaient disputer un match de séries éliminatoires dans le nord de la Saskatchewan, le 6 avril 2018, lorsque leur autocar est entré en collision avec un semi-remorque. Seize personnes ont été tuées et 13 autres ont été blessés en raison de l'accident.

La tragédie a fait les manchettes dans le monde entier et a touché une corde sensible chez les Canadiens, dont beaucoup se sont identifiés aux parents de ces jeunes joueurs.

Presque tout le monde dans ce pays est déjà monté dans un autocar avec ses pairs, ou a conduit un enfant aux portes d'un autocar nolisé pour un voyage à l'extérieur de la ville. Tim Switzer, rédacteur en chef du quotidien Leader-Post de Regina

Le vide douloureux laissé par tout ce potentiel gaspillé, les services commémoratifs et les collectes de fonds qui ont suivi ont captivé l'intérêt des Canadiens , présice de son côté Bill McGuire, responsable des pages éditoriales du quotidien The Guardian de Charlottetown, pour justifier son choix.

Des citoyens de plus de 80 pays ont ensemble versé 15 millions $ pour aider les victimes et leur famille, ce qui en fait la deuxième plus importante campagne de sociofinancement de l'année sur la plateforme GoFundMe, après le fonds d'aide juridique Time's Up pour lutter contre le harcèlement sexuel et la discrimination.

Légalisation du cannabis en deuxième position

La légalisation du cannabis est arrivée en deuxième position du sondage avec 51 voix. Dans de nombreuses provinces canadiennes, le vote s'est divisé à peu près également entre la tragédie des Broncos et le cannabis. Du côté des médias francophones du Québec, le cannabis est la nouvelle qui a remporté l’unanimité des 13 voix.

La légalisation du cannabis est arrivée en deuxième position du sondage avec 51 voix. Photo : La Presse canadienne / DARRYL DYCK

Les responsables de l'information en français ont donc écarté en tête de leur liste la négociation d'un nouvel accord de libre-échange nord-américain, autre sujet qui a retenu beaucoup d'attention dans les médias.