Bilan de l'année 2018 dans le Sud-Ouest de l'Ontario

Francophonie, justice et faits divers, politique municipale, élections provinciales, agriculture, arts... Retour sur les événements de l'année 2018 qui ont marqué le Sud-Ouest de l'Ontario. Notre sélection n'est pas exhaustive.

Inondations à Chatham-Kent

La municipalité de Chatham-Kent est fortement touchée par des inondations en février.

Une rue inondée à Chatham-Kent Photo : Radio-Canada / Catherine Poisson

L'état d'urgence est déclaré. Certains résidents sont forcés d'évacuer leur résidence. La rivière Thames sort de son lit et atteint 5,25 m au-dessus de la normale. Des commerces sont également endommagés.

Francophonie

L’AFO demande à ses membres et à tous les francophones de se mobiliser, en vue d’une grande campagne dont les détails restent à venir. Photo : marckeelanbishop.com

Le 15 novembre, Doug Ford élimine le projet de l'Université de l'Ontario français et le Commissariat aux services en français. Cette décision, motivée par les « défis financiers » de la province, déclenche une vague de protestation importante dans la province et à l'extérieur, notamment sur les réseaux sociaux.

Des Franco-Ontariens dans plusieurs villes du Sud-Ouest de l'Ontario ont manifesté le 1er décembre contre les compressions.

Des dizaines de manifestants à Sarnia. Photo : Radio-Canada

De nombreux médias canadiens et étrangers relatent cette journée de mobilisation et s'intéressent aux francophones vivant en Ontario.

La communauté francophone de Sarnia envoie une demande officielle au gouvernement afin que leur région soit désignée en vertu de la Loi sur les services en français. Le maire Mike Bradley apporte son soutien au projet.

L'hôtel de ville de Sarnia. Photo : Radio-Canada / Colin Côté-Paulette

Depuis juin, le Centre communautaire régional de London (CCRL) héberge dans ses locaux le nouveau carrefour communautaire francophone de santé et de services sociaux. Ce projet a été initié par plusieurs organisations de la communauté.

Le nouveau carrefour francophone de santé est situé dans les locaux du Centre communautaire régional de London. Photo : Facebook / Centre communautaire régional de London (CCRL)

Élections municipales

Mike Bradley est réélu à Sarnia pour une dixième fois. En poste depuis 30 ans, le maire avait pourtant été reconnu coupable de violations du code de conduite de la Ville et de la Loi sur la santé et la sécurité au travail.

Le maire de Sarnia Mike Bradley, assis dans son bureau de l'hôtel de ville. Photo : Radio-Canada / Colin Côté-Paulette

À London, le bilan est mitigé pour le premier vote sous le système préférentiel au pays. Il aura fallu 14 rondes de dépouillement pour connaître le résultat final.

Mais le directeur général du Centre communautaire régional de London, Jean-Pierre Cantin, croit que le vote proportionnel a donné la possibilité d’évaluer les candidats d’une manière plus complète.

Ed Holder a eu besoin de 14 tours avant d'être élu maire de London, en Ontario. Photo : La Presse canadienne / Geoff Robins

Agriculture

Le Concours de labour international et exposition agricole se déroule en septembre à Pain Court dans la municipalité de Chatham-Kent. Sur cinq jours de festivités et comme chaque année, l'agriculture locale et l'histoire de la région sont mis en valeur.

Concours international de labour et l'exposition agricole à Pain Court en 2018 Photo : Radio-Canada / Rose St-Pierre

Casino de Windsor

Ce printemps, la grève au casino Caesars de Windsor a été la plus longue de son histoire avec 60 jours. Quelques 75 % des 2300 employés ont ratifié l'entente avec la direction de l'établissement début juin.

Les employés du casino Caesars de Windsor en grève. Photo : Radio-Canada / CBC/Dan Taekema

En conséquence, la ville recevra 2,3 M$ de moins que prévu pour le second trimestre de l'année 2018, comparé à celui de l'an dernier.

Environnement

Le parc national de la Pointe-Pelée en Ontario, territoire le plus au sud du Canada, a 100 ans cette année. Territoire autochtone ancestral, il été le premier parc national canadien créé afin de protéger la nature.

L'achalandage du parc national de la Pointe-Pelée a déjà doublé cette année. Photo : Parcs Canada

En face du parc national et dans l'ouest du lac Érié, 300 habitants vivent sur l'île Pelée. À 90 minutes de bateau, ce petit bout de terre a un climat, une faune et une flore uniques au Canada.

Un couple regarde un coucher de soleil à partir de l'île. Photo : Radio-Canada / Colin Côté-Paulette

Agriculture

Des ouvriers agricoles mexicains se disent victimes d'abus, de racisme et de harcèlement. Trois d'entre eux racontent leur histoire, après une longue et dure journée de travail dans des serres de la région de Leamington.

Un homme marche à côté d'une serre à Leamington. Photo : Radio-Canada / Colin Côté-Paulette

Les besoins en santé mentale des agriculteurs sont criants, mais peu d'experts s'y intéressent. Les ressources adaptées se font toujours attendre.

Une étude d'Andria Jones-Bitton du Collège vétérinaire de l’Ontario de l'Université de Guelph a montré qu'environ 45 % des agriculteurs interrogés étaient très stressés, 58 % et 35 % présentaient respectivement des symptômes d’anxiété et de dépression.

Festival international du film de Windsor (WIFF)

Le WIFF gagne en popularité. Pour la 14e édition, la prévente des billets a augmenté de plus de 30 %. Sur plus de 100 films, 26 sont présentés en français. La diversité et l'engagement politique sont mis à l'honneur.