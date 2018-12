Fusion à la tête des fondations chez Horizon Santé-Nord dans le Grand Sudbury

Ce sera désormais un seul président directeur général qui tiendra les rênes des conseils d'administration de la Fondation Horizon Santé-Nord (HSN), de l'Association des bénévoles, de la Fondation Enfants NEO et de la fondation du Nord en cancérologie.

Ce nouveau PDG commun sera un membre de l’équipe de direction d’ HSNHorizon Santé-Nord .

La participation directe de notre PDG au sein de l’équipe de haute direction d’HSN permettra aux quatre fondations de mieux s’occuper des donateurs, car nous serons encore plus au fait des nouveautés à l’hôpital et à l’institut de recherche , explique dans un communiqué, le président Dan Gray de la Fondation HSNHorizon Santé-Nord .

Les quatre fondations s’accordent pour dire que le soutien philanthropique devient de plus en plus essentiel afin d’assurer des soins de santé, de l’enseignement et de la recherche dans la région.

Une recherche à l’échelle nationale sera lancée pour pouvoir le premier poste de PDGPrésident directeur général commun.

La nomination devrait être connue en mai 2019.

Horizon Santé-Nord est le principal hôpital du Nord-Est de la province et il compte quatre fondations. Photo : Radio-Canada / Yvon Thériault

Les dirigeants actuels, Mary-Lou Hassak, Tannis Laughren et Patricia Mills, la gestionnaire de l’Association des bénévoles Françoise Roussel et le personnel de l’Association relèveront de cette nouvelle direction générale.

HSN conclut en précisant qu’aucun membre du personnel ne perdra son emploi à la suite de cette restructuration.