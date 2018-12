La CAQ admet que la faisabilité du 3e lien n’est pas acquise

Le gouvernement Legault réitère qu'il ira de l'avant avec la construction d'un troisième lien entre Québec et Lévis, et ce, même s'il admet que la faisabilité du projet n'a pas encore été démontrée.

En entrevue à l’émission Midi Info lundi, le président du Conseil du trésor, Christian Dubé, a laissé entendre que le gouvernement pourrait renoncer à construire un troisième lien si les études démontraient que le projet n’est pas faisable.

« Le troisième lien, il y a une volonté de le faire, on est très clair, mais il faut que cette étude-là démontre la faisabilité », a déclaré M. Dubé.

« Alors, ce n’est pas certain? », lui a demandé l’animateur Michel C. Auger.

« Bien, ce n’est jamais certain tant qu’on n’a pas les études pour le faire », a répondu le président du Conseil du trésor.

Christian Dubé, ministre responsable de l’Administration gouvernementale et président du Conseil du trésor au micro de Michel C. Auger, le lundi 17 décembre 2018 Photo : Radio-Canada / Photo : Dimitri Katadotis

« Bon gestionnaire »

Le grand argentier du gouvernement a soutenu qu’en tant que « bon gestionnaire », il devait attendre les résultats de l’étude avant de délier les cordons de la bourse.

Christian Dubé a fait un parallèle entre le projet de troisième lien et celui du Réseau express métropolitain (REM) sur lequel il a travaillé lors de son passage à la Caisse de dépôt et placement du Québec.

« Le REM, les gens avaient de la difficulté au début à y croire tant qu’on n’avait pas développé des études qui étaient sérieuses, qui montraient la faisabilité. Moi, je dirais que c’est la même chose avec le troisième lien », a fait valoir le ministre.

Pour le troisième lien, il y a des études qui sont en cours en ce moment, des études qui vont nous dire qu’est-ce que ça coûte, la faisabilité de tout ça. Christian Dubé, président du Conseil du trésor

Il y aura un 3e lien, martèle Guilbault

Même si elle n’a pas encore en main les résultats de l’étude de faisabilité, la ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, Geneviève Guilbault, assure que le troisième lien verra le jour.

« Un troisième lien à l'est de la ville de Québec, c'est une promesse phare de notre gouvernement. C'est un engagement qu'on entend réaliser », a-t-elle insisté.

La vice-première ministre a dit qu’elle n’avait pas écouté l’entrevue qu’a accordée Christian Dubé lundi. Selon elle, le président du Conseil du trésor a simplement voulu rappeler les préoccupations du gouvernement par rapport à la saine gestion des finances publiques.

Geneviève Guilbault affirme que tout le monde s’entend au sein de son équipe pour réaliser le projet « au meilleur coût possible ».

« Si vous me posez la question : "Est-ce qu'on veut faire n'importe quel projet à n'importe quel coût? ", la réponse va être : "Non", dans le sens où on veut avoir un projet qui se tient, un projet qui est responsable en termes de gestion des fonds publics, mais oui, ce projet-là va être réalisé », a réitéré la ministre.