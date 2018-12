La GRC, père Noël du Nord-Ouest de l’Ontario

L’initiative mise en place depuis 2010, en partenariat avec l’Association canadienne du jouet et Thomson Terminals, a permis de distribuer plus de 500 000 $ en jouets à des enfants des collectivités nordiques du Labrador, du Manitoba, du Nunavut et de l’Ontario.

Nous, les policiers, on est là pour aider la communauté. C’est une joie de voir les gens avec le sourire bien nous recevoir. Normand Roy, chef du détachement de Thunder Bay de la GRC.

Cette année, la distribution de jouets par le personnel des détachements de la GRC vise des collectivités nordiques de Terre-Neuve-et-Labrador et de l’Ontario. Photo : Radio-Canada / Jeff Walters

Partenaire du projet, la compagnie aérienne North Star Air livre les jouets par avion dans les communautés isolées tandis que le service de transport routier Gardewine les achemine de Thunder Bay à Red Lake.

Deer lake, Polar Hill, Fort Hope et trois communautés de Northwest Angle font partie du parcours Jouets pour le Nord en Ontario cet hiver.

Des agents de la GRC ainsi que des employés de Gardewine Transportation et de la compagnie North Star Air préparent la distribution de cadeaux à Poplar Hill. Photo : Radio-Canada / Jeff Walters

Ces cadeaux très attendus sont parfois accompagnés de produits de première nécessité ainsi que de vêtements.

Au sein de la communauté autochtone de Poplar Hill, une grande partie de la population s’est retrouvée autour d’un festin de Noël à l’école où les jouets ont été distribués par le père Noël.

L’initiative Jouets pour le Nord a été chaleureusement accueillie à Poplar Hill où la communauté s’est réunie autour d’un repas de Noël dans le gymnase de l’école. Photo : Radio-Canada / Jeff Walters

Croyez-le ou non, ce n’était pas seulement des jouets qui étaient amassés, mais aussi des couches pour bébé et des Kleenex. Karen Matson, consultante marketing de North Star Air.

Il existe de nombreux organismes caritatifs axés sur les jeunes qui viennent en aide aux personnes défavorisées à Noël, mais Jouets pour le Nord est la seule initiative qui envoie des jouets à des milliers d'enfants canadiens qui vivent dans les régions les plus au nord du Canada , a déclaré la caporale Stacey Anderson de la GRC, coordonnatrice nationale de l'initiative en 2018.

Il n'est pas facile de coordonner le tout, mais la récompense de ces efforts est de voir les visages souriants des enfants et de savoir que nous contribuons à améliorer leur vie.

Avec les informations de CBC.