Le gouvernement Higgs ordonne à Ambulance NB d’éliminer les obligations linguistiques à l'embauche

L'abitre John McEvoy avait décidé en avril dernier que les ambulanciers devraient être embauchés selon leur ancienneté, plutôt que selon leur capacité à parler les deux langues officielles.

Le Nouveau-Brunswick connaît une pénurie d'ambulanciers. Le ministre de la Santé, Hugh Flemming, estime que la mise en oeuvre de la décision McEvoy constitue un moyen d’améliorer le service et de prioriser la vie et la sécurité des gens du Nouveau-Brunswick.

Le gouvernement Higgs comprend mal ses obligations linguistiques, selon le juriste Michel Doucet, expert en droits linguistiques.

Je suis complètement atterré par cette annonce-là. Je crois que le gouvernement est en train de nous dire au départ qu’une ordonnance signée par un juge n’a aucune valeur juridique. Ensuite, on nous dit qu’on va réduire les exigences linguistiques des ambulanciers au Nouveau-Brunswick, qui étaient déjà assez basses. Ensuite on nous dit qu’on va appliquer les mêmes critères que le fédéral au niveau de la langue de service avec Ambulance NB. C’est démontrer une incompréhension complète des dispositions qu’on retrouve dans la Charte canadienne des droits et libertés, dans la Loi sur les langues officielles , affirme Michel Doucet.

Le juriste estime que le Nouveau-Brunswick fait un recul en arrière de plusieurs années .

La révision judiciaire aura lieu

Le gouvernement libéral de Brian Gallant avait réagi l'an dernier à la décision McEvoy en disant qu’il fallait la réviser par respect de la loi sur les langues officielles. Il avait aussi rappelé que la décision de l’arbitre ne répondait pas aux exigences d’un jugement rendu en novembre 2017 par la Cour du Banc de la Reine. Selon ce jugement, le gouvernement et Ambulance NB doivent s'assurer que les citoyens des deux communautés linguistiques ont accès à des services d'ambulance de qualité égale dans la langue de leur choix.

Le gouvernement Higgs estime que le jugement de 2017 ne fait pas jurisprudence. Mais le ministre de la Santé n'abandonne pas pour autant la révision de la décision de John McEvoy dans le but d'obtenir des éclaircissements juridiques , affirme Hugh Flemming.

Avec des renseignements de Michel Corriveau