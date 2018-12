Le nouveau Costco de Sherbrooke devrait ouvrir en 2019

Le plan d'aménagement de la rue et du site en tant que tel a été fait pour accueillir le Costco. On a signé avec le promoteur l'entente pour ouvrir la rue Achille-Beaucher qui va permettre d'accéder au Costco. Nous, on a terminé nos travaux , indique le président du comité d'urbanisme à la Ville de Sherbrooke, Vincent Boutin.

La rue Achille-Beaucher sera construite entre les boulevards Josaphat-Rancourt et de Monseigneur-Fortier. D'autres bâtiments commerciaux pourront y être construits.

L'entreprise estime avoir besoin de huit mois pour procéder à la construction de ce magasin entrepôt. Il est possible que l'ouverture se fasse en 2019.

Rappelons qu'une fois installé Plateau Saint-Joseph, le Costco passerait d'une superficie de 9300 mètres carrés (100 000 pieds carrés) à 14 600 mètres carrés (160 000 pieds carrés). Outre le commerce, il y aura un poste de vente d'essence de 24 pompes.

Le déménagement du Costco au plateau Saint-Joseph est dans l'air depuis 2015. Plusieurs prétendent que l'ouverture de ses pompes à essence aura un impact important sur le coût de l'essence à Sherbrooke : la chose s'étant produite dans d'autres villes où Costco s'est installé.