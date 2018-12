Ce perroquet gazouille sur un air de Noël de Mariah Carey

À l'approche des Fêtes, un perroquet vivant à l'Aquarium de Vancouver est devenu célèbre sur le web grâce à ses vocalises sur la chanson de Noël All I Want for Christmas Is You.

L’Aquarium de Vancouver diffuse régulièrement de la musique pour stimuler l'intelligence de ses perroquets, raconte la biologiste Chelsea Ryan.

Elle explique que Cosmo, une femelle 21 ans, émet des babils, des caquètements et des gazouillis quand elle apprécie particulièrement une chanson, ce qui semble être le cas pour All I Want for Christmas Is You, une des dix chansons qui génèrent le plus de ventes chaque année en Amérique du Nord.

Cosmo aime vocaliser sur les airs de Whitney Houston, d,Alanis Morissette et de Sarah McLachlan, mais c’est grâce au célèbre chant de Noël de Mariah Carey que cette amazone à front bleu a pu se faire entendre par des dizaines de milliers d'internautes.