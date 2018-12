La Fondation Trump, attaquée en justice, accepte sa dissolution

La Fondation Donald J. Trump a accepté sa dissolution dans la foulée des poursuites intentées en juin pour utilisation frauduleuse de fonds, a annoncé mardi la procureure générale de l'État de New York, la démocrate Barbara Underwood.

Elle a précisé que les fonds de la fondation seraient distribués, sous le contrôle de ses services, à des organisations charitables.

Cet accord doit maintenant être approuvé par un juge de l’État de New York.

Il y a six mois, Barbara Underwood a attaqué en justice Donald Trump, trois de ses enfants et la fondation en affirmant que le président s'était servi illégalement de cette fondation comme d'un « chéquier », notamment pour sa campagne de 2016.

Barbara Underwood, qui avait saisi la Cour suprême de New York, demandait que la fondation soit dissoute. Elle réclamait qu'une interdiction empêche Donald Trump et ses enfants de faire partie de la direction d'une organisation à but non lucratif dans l'État de New York.

Donald Trump avait alors dénoncé « une affaire ridicule » manigancée par de « sordides démocrates new-yorkais ».

La famille de Donald Trump de gauche à droite : Melania Trump, Ivanka Trump, Eric Trump et Donald Trump Jr. Photo : AP

Selon Barbara Underwood, une enquête de 21 mois lancée par son prédécesseur Eric Schneiderman a permis de mettre au jour une « vaste coordination politique illégale » entre la fondation et l'équipe de campagne de Trump en 2016, de même que des « transactions intéressées répétées » au profit des intérêts personnels et professionnels de Donald Trump.

« M. Trump a dirigé la fondation en fonction de ses lubies plutôt qu'en accord avec la loi », dénonçait la plainte.

Le président Trump avait annoncé, avant même son entrée en fonction en décembre 2016, sa volonté de dissoudre sa fondation pour éviter toute apparence de conflit d’intérêts. Visée par des procédures judiciaires, la fondation s’était vu ordonner - par le procureur général de l’État de New York de l’époque - de cesser la collecte de dons.