La Fondation Trump, attaquée en justice, accepte sa dissolution

La fondation caritative du président Donald Trump a accepté de se dissoudre à la suite d'une action en justice intentée par la procureure générale de New York, qui alléguait que le magnat de l'immobilier avait utilisé sa fondation pour aider sa campagne présidentielle de 2016 et ses entreprises.

La Fondation Donald J. Trump a accepté sa dissolution dans la foulée des poursuites intentées en juin pour utilisation frauduleuse de fonds, a annoncé mardi la procureure générale de l'État de New York, la démocrate Barbara Underwood, dans un communiqué.

Elle a précisé que les fonds de la fondation seraient distribués à des organisations caritatives qui recevraient l'approbation de son bureau. L'accord doit maintenant être approuvé par un juge de l’État de New York.

Selon Barbara Underwood, l'enquête de 21 mois lancée par son prédécesseur Eric Schneiderman a permis de mettre au jour « un choquant schéma d'illégalité impliquant la Fondation Trump », dont une « vaste coordination politique illégale » entre la fondation et l'équipe de campagne de Donald Trump, ainsi que des « transactions intéressées répétées » au profit des intérêts personnels et professionnels du milliardaire.

Juridiquement, les fondations caritatives sont exemptées d'impôts, mais doivent en échange se soumettre à des règles strictes, dont l'interdiction de s'impliquer dans les campagnes politiques.

L'entente entre les deux parties a été conclue moins d'un mois après que la Cour suprême de l'État de New York eut rejeté la requête du président d'annuler la poursuite. Ses avocats arguaient que la Constitution protégeait de toutes poursuites un président en exercice.

Il y a six mois, Barbara Underwood a attaqué en justice Donald Trump, trois de ses enfants et la fondation, en affirmant que le président s'était servi illégalement de sa fondation caritative comme d'un « chéquier », notamment pour sa campagne de 2016.

Barbara Underwood avait attaqué en justice la Fondation Trump, Donald Trump, ainsi que ses enfants Eric, Ivanka et Donald Trump fils. Photo : Associated Press / Evan Vucci

En plus de la dissolution de la fondation, Barbara Underwood réclamait aussi que Donald Trump et ses enfants ne puissent plus diriger d'organisation à but non lucratif dans l'État de New York.

La poursuite demandait en outre un dédommagement de 2,8 millions de dollars américains et des pénalités supplémentaires non précisées.

La procureure Underwood avait indiqué qu'elle avait transmis ses conclusions à la Commission électorale fédérale et à l'Agence américaine du revenu.

Donald Trump avait alors dénoncé « une affaire ridicule », manigancée par de « sordides démocrates new-yorkais ».

Le président Trump avait annoncé, avant même son entrée en fonction en décembre 2016, sa volonté de dissoudre sa fondation, disant vouloir éviter toute apparence de conflit d’intérêts. Visée par des procédures judiciaires, la fondation s’était vu ordonner – par le procureur général de l’État de New York de l’époque – de cesser la collecte de dons.

En juin, il avait soutenu sur Twitter qu'il ne réglerait pas la cause à l'amiable.

Il avait affirmé la même chose au sujet de la poursuite pour fraude visant son université, avant d'accepter de verser 25 millions de dollars à plus de 4000 étudiants en 2017.

D'autres enquêtes et poursuites en cours

Les procureurs généraux du Maryland et du District de Columbia poursuivent eux aussi le président, alléguant qu'il a violé la Constitution en conservant des liens avec son empire commercial mondial.

Il y a quelques jours, le Wall Street Journal rapportait que les procureurs fédéraux de Manhattan enquêtaient sur des dons reçus par le comité d'investiture de Donald Trump. Leur enquête vise à déterminer si certains donateurs fortunés ont versé de l'argent en échange d'un accès aux membres de son administration ou de politiques servant leurs intérêts.

C'est sans oublier le travail mené par le procureur spécial Robert Mueller, chargé de l'enquête sur l’ingérence de la Russie dans la campagne présidentielle de 2016 et sur une éventuelle collusion avec l'équipe de campagne de Donald Trump.

Récemment, son ancien avocat, Michael Cohen, a été condamné à une peine de plus de trois ans de prison, notamment pour avoir enfreint les règles du financement électoral en achetant le silence de deux femmes qui affirment avoir eu des liaisons avec Donald Trump. L'ex-homme de confiance du président a soutenu avoir agi à sa demande.

Son ancien conseiller à la sécurité nationale, Michael Flynn, attend pour sa part la peine qui lui sera imposée pour avoir menti à l'équipe du procureur spécial Mueller.

Lorsqu'ils reprendront le contrôle de la Chambre des représentants, en janvier prochain, les démocrates vont aussi récupérer le pouvoir d'enquête de ses puissantes commissions sur les agissements du président et de son administration. Collusion éventuelle avec la Russie, impôts non payés, corruption et problèmes d'éthique : les démocrates chercheront vraisemblablement à trouver de l'information dommageable pour le président.