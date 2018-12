Davantage de stationnements hivernaux de nuit à Rouyn-Noranda

Les citoyens peuvent se stationner à la Place de la Citoyenneté, au stationnement de l'avenue du Lac et sur la rue Monseigneur Tessier Est. 29 espaces additionnels sont disponibles dès maintenant.

Dans le cas des stationnements de la Place de la Citoyenneté et de la rue Monseigneur Tessier Est, ces emplacements seront en alternance, dépendant du jour de la semaine.

Cette mesure vient doubler le nombre de places de stationnement disponibles la nuit.

Une demande des citoyens

Selon la mairesse de Rouyn-Noranda, plusieurs résidents souhaitaient une offre de stationnement nocturne en période hivernale.

Ça nous est demandé et ça nous a déjà été demandé par des gens qui demeurent au centre-ville. La nuit, on ne peut pas laisser la voiture dans la rue et on a fait un projet-pilote pour voir la faisabilité de tout ça , dit Diane Dallaire.

Ces nouveaux emplacements s'ajoutent à ceux de la 7e Rue et de la 8e Rue, où il était déjà permis de se stationner.

Le projet-pilote sera en vigueur pour l'hiver 2018-2019.