Il piège des voleurs de colis avec une bombe de paillettes

Las de se faire voler des paquets sur le pas de sa porte, un ex-ingénieur de la NASA a fabriqué un faux colis qui propulse des paillettes sur les voleurs et les asperge de gaz puant, en plus de les filmer.

Le colis piégé, oeuvre de l’ingénieur et youtubeur Mark Rober, a pris six mois à concevoir. La plupart des pièces ont été fabriquées sur mesure, puis assemblées à la main par M. Rober et l’un de ses amis.

Les défis étaient nombreux pour le duo : le paquet devait contenir un mécanisme capable de projeter des paillettes dans toutes les directions et de vaporiser le gaz puant. Il devait avoir une autonomie d’énergie assez grande pour être laissé sans surveillance pendant une journée entière. Il devait pouvoir contenir quatre téléphones cellulaires et les caméras et le GPS de ceux-ci devaient s’activer automatiquement si le colis était déplacé. Enfin, le tout devait tenir à l’intérieur d’une boîte d’Apple HomePod, qui a environ la même taille qu’un grille-pain.

Mark Rober a conçu l’appareil pour atomiser du gaz puant toutes les 30 secondes après son ouverture dans l’espoir que les voleurs s’en débarasseraient rapidement et qu’il pourrait ensuite le récupérer à l’aide du GPS. L’irrésistible colis a été volé à plus d’une reprise et son mécanisme a fonctionné chaque fois, forçant les malfaiteurs à l’abandonner sur le bord de la route ou à le jeter aux poubelles.

M. Rober dit avoir eu l’idée de cette bombe de paillettes après que les policiers aient refusé d’enquêter sur des vols de colis chez lui, à Los Angeles.

Au New Jersey, Amazon fait désormais équipe avec les services de police pour tenter d’éradiquer les vols de colis. Les policiers de cet État de la côte Est déposent de faux colis équipés d’un GPS et cachent des caméras pour attraper les voleurs.

Voici la vidéo complète (en anglais seulement) qu’a publiée Mark Rober sur sa chaîne YouTube. On peut y voir une démonstration du mécanisme à partir de 3:56. Les premières images des véritables voleurs débutent à 5:54.