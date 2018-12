Augmentation de taxes sous l'IPC à Victoriaville

Les conseillers ont adopté lundi soir un budget de près de 90 millions de dollars.

Par voie de communiqué, le maire André Bellavance a ajouté que la Ville procédera à des investissements de plus de 30 millions de dollars au cours de la prochaine année pour améliorer et développer les infrastructures de la municipalité. Entre autres, 4 millions de dollars seront consacrés au pavage des rues et à la réfection des trottoirs.

Un montant de 9 millions de dollars est également prévu pour mettre à niveau le collecteur Saint-Henri afin d’améliorer l’acheminement des eaux usées industrielles vers l’usine d’épuration. Ce projet d’infrastructure d’envergure marquera le plus important projet d’infrastructure de rue à Victoriaville depuis 25 ans.