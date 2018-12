Deux incendies coup sur coup à Saint-Jean-sur-Richelieu

Les deux sinistres n'ont pas fait de blessés, selon le Service de sécurité incendie de Saint-Jean-sur-Richelieu.

Le premier a commencé vers 20 h 15 dans un bâtiment vacant de la rue Champlain, au centre-ville. Les flammes se sont propagées aux immeubles voisins, ce qui a provoqué l'évacuation de cinq personnes qui ont reçu l'aide de bénévoles de la Croix-Rouge canadienne.

Les pompiers signalent que l'immeuble où le feu a commencé avait été incendié dans le passé. Le bâtiment est une perte totale.

Vers 21 h, un second incendie s'est déclaré, cette fois dans un immeuble résidentiel de six logements du secteur Iberville. Dans ce cas, quatre personnes ont été prises en charge par la Croix-Rouge et le sinistre a été maîtrisé en début de nuit, mardi.

Plusieurs dizaines de pompiers ont combattu les flammes aux deux endroits avec l'aide de confrères de quelques municipalités avoisinantes.