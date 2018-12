Noël interculturel : l’opportunité de renforcer le dialogue des cultures

Mouhamadou Lamine Gueye et Simon Marier-Bouchard sont les initiateurs d'un projet de Noël interculturel. L'idée a germé d'un échange entre les deux amis. Lamine, originaire du Sénégal, a vécu l'isolement dans ses premières années au Québec. Simon et lui ont alors trouvé comment contribuer à rompre cet isolement : faire un Noël interculturel. Une famille accueille un ou deux étudiants internationaux pendant les Fêtes.

Mouhamoudou Lamine Gueye est arrivé à Rimouski pour des études à l’UQAR en psychosociologie. Durant les premiers mois suivant son arrivée, il dit s'être enfermé inconsciemment dans un triangle des Bermudes.

Dans ce triangle nous compromettons drastiquement notre chance de se socialiser avec la communauté d’accueil. Mouhamoudou Lamine Gueye

Mouhamoudou Lamine Gueye étudiant Sénégalais à l'UQAR. Photo : Jean-Pierre Pérouma

Le triangle des Bermudes de l’inclusion

En arrivant à l’UQAR, Lamine a concentré sa vie autour de trois lieux importants : l’Université, sa résidence et l’épicerie. Trois endroits qui constituent le triangle dans lequel évoluent certains étudiants et nouveaux arrivants. En restant dans ce triangle, les interactions sociales avec le pays sont limitées ce qui peut favoriser l’isolement.

Lamine explique qu'à son arrivée, il conservait des liens réguliers avec son pays d’origine grâce aux réseaux sociaux. Compte tenu du décalage horaire, il vivait encore à « l’heure africaine » et ne pouvait pas créer de liens avec le pays et la culture d’accueil selon cet horaire.

Pour briser l’isolement, cela m’a pris beaucoup de temps. Je ne veux pas que mes frères et soeurs vivent ça. Mouhamoudou Lamine Gueye

Simon Marier-Bouchard et Mouhamoudou Lamine Gueye aux portes de l'UQAR. Photo : Jean-Pierre Pérouma

C’est avec l’appui d’amis québécois, comme Simon, que Lamine a réussi à trouver sa place peu à peu. C’est ce tutorat qui permet de créer des liens entre les nouveaux arrivants et le pays d’accueil.

Dialogue culturel et culture d’accueil

La rencontre de l’autre, c’est également une ouverture mutuelle. Simon Marier-Bouchard explique que la curiosité et l’envie de découvrir de nouvelles cultures doivent l’emporter sur la peur. L’autre n’est pas une menace.

La rencontre permet de se réapproprier notre identité. Simon Marier-Bouchard

Simon Marier-Bouchard, étudiant et initiateur d'un Noël interculturel. Photo : Jean-Pierre Pérouma

Simon explique que dans la rencontre, la culture du Québec est présentée à l’autre. Elle est au coeur de la rencontre et s’en retrouve vivifiée.

Créer des espaces de rencontre comme celui-là, ça permet de renforcer notre propre culture. Simon Marier-Bouchard

De plus, l’accueil d’une personne d’une autre culture permet de découvrir d’autres façons de vivre à travers le monde. Mais surtout, selon Simon on peut vraiment compter sur la solidarité des gens pour s’amener à créer du lien dans la communauté et à travers les continents.

Dans la rencontre se dessine et se concrétise un objectif commun : vivre un moment de partage et de convivialité dans le respect de chacun. Et c’est bien cela, l’esprit de Noël

Mouhamoudou Lamine Gueye et Simon Marier-Bouchard ont partagé un repas de Noël. Lamine explique qu’en savourant la dinde il a retrouvé la saveur de ses repas au Sénégal.