Précisions au sujet d’une capsule Le fin mot de l’histoire de l’émission La facture

La capsule Le fin mot de l’histoire, sur le ton léger voire humoristique qui lui est propre, révélait que certains notaires exigent maintenant des frais au vendeur d’une propriété et non plus seulement à l’acheteur, comme cela a longtemps été le cas, au Québec.

Nous y affirmions que « les notaires refilent une partie de leur facture au vendeur », ce qui a pu laisser entendre, à tort, que tous les notaires ont dorénavant adopté cette pratique. Parler de « certains notaires » aurait été plus précis.

Si nous maintenons que notre capsule est factuellement exacte, nous convenons qu’une mise au point est justifiée par souci de clarté.