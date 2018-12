Un bris d’aqueduc majeur entraîne la fermeture d'écoles et d'Alexandre-Taché à Gatineau

Un bris d'aqueduc dans le secteur de Hull cause la fermeture des écoles ainsi que des centres de la Commission scolaire des Portages-de-l'Outaouais (CSPO) et du boulevard Alexandre-Taché dans les deux directions entre la rue Boucherville et la rue Hormidas-Dupuis pour la journée de mardi.

Les services de garde sont aussi suspendus pour la journée.

De son côté, l'administration du Collège Nouvelle Frontière, situé au 250, rue Gamelin, dans le secteur de Hull touché par l’avis préventif de faire bouillir l'eau, invite les élèves et le personnel à apporter leur bouteille d’eau.

Les pavillons Lucien-Brault et Alexandre-Taché de l’Université du Québec en Outaouais sont ouverts. En raison des travaux effectués par la Ville de Gatineau, le seul accès disponible est celui à l'angle des boulevards Saint-Joseph et Alexandre-Taché.

Le boulevard Alexandre-Taché est fermé dans les deux directions entre la rue Boucherville et la rue Hormidas-Dupuis. Photo : Ville de Gatineau

Afin de permettre aux équipes de réaliser les travaux, le boulevard Alexandre-Taché est fermé mardi matin dans les deux directions entre la rue Boucherville et la rue Hormidas-Dupuis.

Les équipes de la Municipalité sont toujours sur place et tentent de rétablir le service.

Selon Yves Melançon, responsable des médias pour la Ville de Gatineau, les travaux devraient s’échelonner sur une grande partie de la journée.

Le Service de police de Gatineau (SPVG) assure la gestion de la circulation. La signalisation indiquant le chemin de détour est mise en place.

La Ville dit espérer un retour à la normale, tant pour la pression de l'eau que pour la circulation, mardi en fin de journée.

La pelle enlève l'eau pic.twitter.com/oor7HLuPcT — Jérémie Bergeron (@JeremieB) 18 décembre 2018

Avis préventif de faire bouillir l'eau

La Ville de Gatineau émet un avis préventif de faire bouillir l'eau pour une partie du secteur de Hull. Cet avis, touche environ 24 500 résidences, est en vigueur à compter de mardi matin, et ce, jusqu'à sa levée.

Zone touchée par l'avis préventif de faire bouillir l'eau. Photo : Ville de Gatineau

Les citoyens et institutions touchés doivent faire bouillir leur eau durant une minute avant de la consommer.

Le boulevard Alexandre-Taché a été fermé à la circulation dans le secteur du bris, forçant les automobilistes et les autobus de la Société de transports de l’Outaouais à faire des détours. Photo : Radio-Canada / David Richard

Fermeture de l’édifice Fontaine

Les bureaux de l’édifice Fontaine à Gatineau sont fermés le 18 décembre 2018.

Un accès limité sera permis aux employés pour aller chercher leurs effets personnels afin de pouvoir travailler de la maison.

À la recherche de la cause

La cause du bris n'est pas connue, mais plusieurs hypothèses sont possibles, selon M. Melançon, responsable des médias pour la Ville de Gatineau.

Un camion aurait pu reculer sur une borne-fontaine ou encore une fissure dans une conduite. Aussi, avec le gel et le dégel, parfois le réseau peut bouger. On a eu des fluctuations de températures durant les 56 dernières heures. Est-ce que ç'a eu un impact aussi? Ce sont des éléments qu'on doit évaluer , ajoute-t-il.

Le SPVG a confirmé lundi qu'un bris d'aqueduc survenu en début de soirée lundi a forcé l'évacuation de deux résidences dans le secteur de Hull. Ce bris a entraîné aussi des problèmes d'alimentation en eau dans les secteurs de Val-Tétreau, du Manoir-des-Trembles et du boulevard Alexandre-Taché. Deux établissements de santé ont également été touchés par ce problème.

Le SPVG a ajouté que 12 résidences de la rue Belleau ont été touchées par le refoulement de l'eau, dont quatre plus sévèrement. Les habitants de deux de ces maisons, dont le sous-sol a été inondé, ont accepté d'évacuer leur domicile. Les résidents de deux autres habitations ont refusé de quitter leur demeure.

Des interventions au niveau de l’alimentation électrique ainsi que l’alimentation du gaz naturel furent requise par les pompiers afin de sécuriser les résidences.

Selon une citoyenne du secteur touché par le bris d’aqueduc, Samira Ouldbouya, la vie suit son cours.

On s'organise, on ne peut pas prendre une douche. Mon mari et mon beau-frère ont apporté des bouteilles d’eau pour boire et faire la vaisselle , a mentionné Mme Ouldbouya.

Ce matin, je dois marcher pour voir si je peux prendre l'autobus, ça va me prendre plus de temps pour me rendre au travail , a t-elle dit.

L'important bris d’aqueduc a causé bien des maux de tête et continue d’avoir des conséquences pour les citoyens du secteur de Hull.

Idris Elmi a été prévoyant en apprenant le bris. Photo : Radio-Canada / David Richard

J’ai anticipé le problème, j’ai été me chercher de l’eau en bouteille hier soir, mais je n’avais pas prévu la fermeture de l’école de mes enfants aujourd’hui , a précisé Idris Elmi.

Centre intégré de santé et de services sociaux

L'Hôpital de Hull a éprouvé lundi des problèmes de pression d'eau en raison du bris d'aqueduc. Les traitements d'hémodialyse ont dû être suspendus pour 11 patients, mais seront repris au cours de la journée de mardi, selon la porte-parole du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l'Outaouais, Geneviève Côté.

L'Hôpital Pierre-Janet et le Centre de réadaptation en dépendance de l'Outaouais (CRDO) ont été privés d'eau courante lundi, mais tout est revenu à la normale.