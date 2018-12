Augmentation des taxes de 3,4 % à Gaspé

Un texte de Jean-François Deschênes d’après les informations de Martin Toulgoat

La municipalité attribue cette hausse à une augmentation importante de la facture de déneigement imposée par les entrepreneurs privés embauchés par la ville dans certains quartiers. Cette facture augmentera de 350 000 $ en 2019.

L'administration municipale dit aussi encaisser une hausse de 154 000 $ de la facture liée aux services de la SQ.

Pour limiter les impacts de cette augmentation de taxes, la ville prévient qu'elle devra limiter ses dépenses, explique le maire Daniel Côté.

On a perdu toute notre péréquation gouvernementale, on a perdu des revenus éoliens communautaires , dit-il en soutenant aussi que la hausse de taxes aurait pu être beaucoup plus importante. Si on avait appliqué ça mur à mur, le compte de taxes n'aurait pas augmenté de 3,4 %, il aurait augmenté de 15,16, 17 %.

L'abolition de certains postes vacants lui permettra aussi d'économiser 164 000 $.

On n'est pas aveugles, on s'en rend compte qu'on est au-dessus de l'inflation, mais on a limité le plus possible Daniel Côté, maire de Gaspé

Cette nouvelle augmentation porte à 21%, la hausse globale du compte de taxes moyen en 7ans à Gaspé.

Prudence dans les investissements

Le maire ajoute que des investissements seront tout de même inévitables au cours des prochaines années comme la mise aux normes de l'eau potable dans le secteur de Rivière-au-Renard et la construction d'un nouvel aréna d'ici 2022 au centre-ville de Gaspé.

Il promet de se questionner davantage avant de faire certains investissements. Il donne en exemple les travaux d’asphalte à certains endroits. Avant de remettre des grosses sommes en asphaltage, on va être un peu plus prudent.

Le budget de la ville de Gaspé sera de 26,4 millions de dollars l’an prochain.