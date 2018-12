Incendie suspect à Sherbrooke

Selon les premières constatations, l'incendie aurait pris naissance vers 3 h 45 dans un divan qui était, pour une raison inconnue, placé dans la cage d'escalier au sous-sol.

« On a été appelés cette nuit par des gens qui voyaient du feu dans le corridor. À notre arrivée, on a procédé à l'évacuation. Une personne s'est blessée à la main lorsqu'il a tenté de sortir de l'appartement. Pour l'instant, tout est sous contrôle. On est en train de ventiler le bâtiment », précise le chef des opérations du Service des incendies de Sherbrooke, Lee Hansford.

24 pompiers ont combattu l'incendie. Photo : Radio-Canada / Geneviève Proulx

Tous les locataires des huit logements ont été évacués. Les dommages sont principalement concentrés dans la cage d'escalier.

Au total, 24 pompiers ont été appelés pour combattre l'incendie.

Un inspecteur est présentement sur les lieux pour faire la lumière sur la cause du feu qui est considéré comme suspect.