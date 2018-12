La neige entraîne encore la fermeture d'écoles en Atlantique

Ainsi, toutes les écoles du District scolaire francophone Sud du Nouveau-Brunswick sont fermées pour la journée, ainsi que celles des districts anglophones Nord, Est et Ouest.

Toutes les écoles du Conseil scolaire acadien provincial de la Nouvelle-Écosse sont fermées.

Toutes les écoles à l'Île-du-Prince-Édouard, ainsi que l'Université et le Collège de l'Île, sont aussi fermées.

Plusieurs écoles sont également fermées à Terre-Neuve, dans les régions du centre et de l'ouest, ainsi que dans la péninsule de Burin.

Environnement Canada conseille aux automobilistes de retarder leurs déplacements non essentiels jusqu’à ce que les conditions s’améliorent étant donné que la visibilité sera pratiquement nulle par moments à cause de la neige et de la poudrerie. La Gendarmerie royale du Canada conseille aussi la plus grande prudence sur les routes.

Toutes les traversées de Northumberland Ferries entre l'Île-du-Prince-Édouard et la Nouvelle-Écosse sont annulées pour la journée. Les traversées de la société Marine Atlantique entre Terre-Neuve et la Nouvelle-Écosse prévues pour 23 h 45 sont aussi annulées.

Au Nouveau-Brunswick, de 10 à 20 centimètres de neige pourraient tomber au sud et à l’est de la province d'ici mardi après-midi. Les vents et la poudrerie pourraient réduire la visibilité sur les routes.

L’Île-du-Prince-Édouard devait recevoir de 10 à 15 cm de neige supplémentaires. Environnement Canada prévoit aussi des niveaux d'eau plus élevés qu’à la normale et un fort ressac sur le littoral nord.

En Nouvelle-Écosse, les régions bordant le détroit de Northumberland, y compris le Cap-Breton, peuvent s’attendre à recevoir de 10 à 20 cm de neige de plus, à de la poudrerie, et à des niveaux d’eau plus élevés que d’habitude le long de la côte. De 5 à 10 cm de neige sont prévus pour les autres régions de la province.

À Terre-Neuve, les vents forts dont les rafales atteignent 100 km/h dans la région de Port-aux-Basque devraient faiblir en matinée, prévoit Environnement Canada.