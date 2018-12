Une communauté se rassemble pour rénover la maison d’un couple malade

Un texte d’Anaïs Brasier

Aldoria Landry a été amputé des deux jambes et est atteint d’un cancer. Son épouse, Rose, a d’importants maux de dos. Résultat : ils ne peuvent plus prendre soin de leur maison et, parce qu’ils ne peuvent plus travailler, ils n’ont pas les moyens de payer quelqu’un pour faire des rénovations.

Aldoria Landry craignait d'être placé dans un foyer de soins, mais les bénévoles se sont assurés de rendre sa maison accessible. Photo : Radio-Canada / Gracieuseté : Fernand Thibodeau

Au fil des années, la maison s’est détériorée à un point tel qu’elle est devenue impossible à chauffer. Ça coulait de partout , dit Rose Landry. Pourtant, lorsqu’elle a appelé le ministère du Développement social la semaine dernière, on lui aurait répondu que sa situation n’était pas urgente, assure-t-elle.

Ne sachant plus vers qui se tourner, elle a publié des photos de sa maison sur son compte Facebook.

Une réponse rapide et efficace

Gaston Doiron est à la retraite depuis le mois de juillet, mais n’arrive pas à rester en place. Quand il a vu la publication de Rose Landry sur Facebook, il a décidé d’agir rapidement. Il est d’abord allé les visiter. L’état de la maison l’a ébranlé : Les châssis étaient pourris, il n’y avait pas de couvre plancher, il y avait un poêle qui reste juste un rond qui marche dessus, il n’y avait pas de set de table pour manger dessus.

C’est pas vrai qu’on arrive en 2019 et qu’une personne amputée des deux jambes doit vivre dans une condition comme ça. C’était indescriptible. Gaston Doiron

Il a, à son tour, lancé un appel sur les médias sociaux et a appelé son projet Donnez au suivant acadien .

Ç'a décollé , dit-il, encore impressionné par la réaction de la communauté. Lundi à 16 h 10, à peine 48 heures après sa publication sur Facebook, les travaux étaient déjà bien entamés et les dons affluaient. Une douzaine de personnes étaient à l’oeuvre. Ils sont en train de faire des murs qui étaient à moitié tombés, ils sont en train de refaire le plafond, ce soir ils commencent la laine isolante , assure Gaston Doiron.

La salle de bain des Landry sera remise à neuf par les bénévoles. Photo : Radio-Canada/Gracieuseté : Fernand Thibodeau Le plafond était notamment à refaire dans la maison de Rose et Aldoria Landry. Photo : Radio-Canada/Gracieuseté : Fernand Thibodeau La maison était notamment très mal isolée et l'air froid entrait par plusieurs trous. Photo : Radio-Canada/Gracieuseté : Fernand Thibodeau La cuisine de la maison des Landry. Photo : Radio-Canada/Gracieuseté : Fernand Thibodeau En moins d'une journée de travaux, les bénévoles ont déjà défait tous les murs, pour ensuite les refaire. Photo : Radio-Canada/Gracieuseté : Fernand Thibodeau

Le plafond était notamment à refaire dans la maison de Rose et Aldoria Landry. Photo : Radio-Canada/Gracieuseté : Fernand Thibodeau

La maison était notamment très mal isolée et l'air froid entrait par plusieurs trous. Photo : Radio-Canada/Gracieuseté : Fernand Thibodeau

La cuisine de la maison des Landry. Photo : Radio-Canada/Gracieuseté : Fernand Thibodeau

Tout est fourni, matériel et main-d’oeuvre, sans que le couple ait à débourser un seul dollar. J’ai eu la laine isolante, j’ai eu des tireurs de joints, des gars qui font de la peinture, on vient d’avoir une thermopompe, j’ai un électricien qui est en train de vérifier tout ça, j’ai une compagnie de plancher qui va venir en mettre à la grandeur de la maison, on refait la salle de bain...ouf!

Un restaurant a même offert le dîner aux bénévoles.

L’objectif : terminer les travaux d’ici le 24 décembre

Les Landry n’en reviennent tout simplement pas et sont encore sous le coup de l’émotion. On aura un Noël pas mal plus beau que je pensais , lance Rose.

Les émotions débordent. C’est dur à comprendre, c’est un choc, je savais pas que le monde pouvait aider de même. Rose Landry

Les bénévoles s’assurent également que tout soit accessible pour qu’Aldoria Landry puisse se déplacer à son aise en chaise roulante.