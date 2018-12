Des employés des restaurants Stella’s en campagne de syndicalisation

Ils ont approché l’antenne locale 823 des Travailleurs et des travailleuses unis de l'alimentation et du commerce ( TUACTravailleurs et des Travailleuses unis de l'alimentation et du commerce ), afin de lancer un processus de syndicalisation.

Le syndicat choisi représente 20 000 employés au Manitoba.

Suffisamment de signatures ont été recueillies pour obtenir une réunion auprès de la Commission du travail du Manitoba.

« La réunion de planification permettra de décider du lieu et de la date du vote. On est dans le processus de préparation pour le vote », précise Jeff Traeger, le président de l’antenne locale 823 du TUACTravailleurs et des Travailleuses unis de l'alimentation et du commerce .

Pour lui, faire appel à son organisme est une bonne chose pour les employés de la restauration qui sont rarement syndiqués : « Il y a quelques restaurants qui sont syndiqués, mais ce n’est pas une industrie qui a un fort taux de syndicalisation. »

M. Traeger note que les employés doivent se poser les bonnes questions sur leur besoin d’être représentés.

« Certaines des raisons dans le cas de Stella’s sont évidentes, mais il y a beaucoup d’autres raisons liées aux pourboires ou encore aux heures de travail », précise Jeff Traeger.

Le temps partiel, une spécialité

D'après lui, le monde de la restauration a les mêmes problèmes que le commerce de détail auquel le syndicat est habitué.

« Les emplois à temps partiel sont notre spécialité. La restauration et l’industrie du commerce de détail ont un fort roulement dans les employés et sont largement constituées, sinon complètement, de travailleurs à temps partiel », explique le président de l’antenne locale 823.

La campagne de dénonciation « notmystellas » a pour l’heure obtenu gain de cause dans plusieurs de ses revendications.

Après le congédiement du vice-président aux opérations de l'entreprise Stella's, Grant Anderson, début décembre, c’est le gérant régional Brad Burrows qui a été congédié samedi.

La chaîne Stella’s, avec plus de 500 employés, a fait appel à une entreprise de ressources humaines indépendante pour examiner les politiques de sécurité de la compagnie.

Le rapport recommande notamment la création d’un département des ressources humaines, un engagement que la chaîne de restaurants a accepté d'entamer.

Avec des informations de Gavin Boutroy