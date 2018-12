Plus de 125 boîtes postales vandalisées au Lac-Saint-Jean

Selon Postes Canada, entre 125 et 150 clients des localités de Delisle, Saint-Nazaire, Labrecque et L'Ascension-de-Notre-Seigneur ont vu leurs boîtes vandalisées et, dans certains cas, leur contenu volé.

En attendant, la Société des postes a réorienté le courrier de ces personnes vers les bureaux de poste locaux.

Les personnes touchées qui croient qu'une lettre ou un paquet a été volé doivent d'abord en informer leur expéditeur avant de déposer une réclamation.

L'enquête a été confiée à la Sûreté du Québec.