Incursion dans le centre de répartition d’Ambulances Nouveau-Brunswick

Les répartiteurs du 9-1-1, au Nouveau-Brunswick, jouent un rôle clé lors des interventions d'urgence, alors que l'angoisse des malades et de leurs proches peut s'étirer de longues minutes avant l'arrivée d'une ambulance. Ces travailleurs desservent toute la province, de Campbellton à Saint-Andrews, depuis leur centre d'appel de Moncton, propriété de Medavie. Les transferts de patients sont leur nouveau cheval de bataille.

Un texte de Jean-Philippe Hughes

Les yeux rivés sur leurs écrans à suivre le trajet des ambulances qui sillonnent la province, Mélanie Cormier vit les interventions de près, malgré la distance qui la sépare des ambulanciers.

Tu parles au monde directement , s’exclame la répartitrice. Tu digères leur stress et leurs émotions en même temps que tu essayes de gérer les tiens. Garder ton calme pendant qu’ils essayent de garder leur calme.

La répartitrice Mélanie Cormier est affectée auprès des ambulanciers depuis quelques temps. Un répartiteur répond soit aux personnes qui composent le 9-1-1 ou aux ambulanciers. Photo : Radio-Canada / Jean-Philippe Hughes

La pièce bourdonne d’alarmes, de sonneries et de codes d’urgence à l’attention des ambulanciers, au bout du téléphone. Les employés gardent leur sang-froid.

Patiente de 71 ans, consciente et respire 7-1, pas alerte, blessure à la tête , lance Mélanie Cormier dans son casque d’écoute, en anglais. Tous les répartiteurs de la salle sont bilingues, sans exception.

Les répartiteurs comme Mélanie Cormier sont parfois les spectateurs impuissants de l’arrivée tardive des ambulances.

Je trouve que c'est des choses que des fois les gens ne réalisent pas : qu’on n'a pas l'ambulance juste au coin de la rue pour vous autres toujours , observe-t-elle au sujet de sa première année dans la chaise de répartitrice.

Peut-être que juste l'autre coin de la rue juste à côté a déjà appelé le 9-1-1 deux minutes avant toi. Mélanie Cormier, répartitrice 9-1-1 au centre de Medavie

Le volume d’appel est imprévisible, il ne répond à aucune règle. Les ressources sont limitées.

Les répartiteurs suivent les déplacements des ambulances sur le territoire en temps réel. Photo : Radio-Canada / Jean-Philippe Hughes

Le système informatique de déploiement stratégique calcule le trajet le plus rapide, mais il repère aussi l’ambulance la plus près.

Face à la carte numérique sur un mur au centre de la salle, le gérant principal du déploiement, Michel Gravel, suit du regard les 112 ambulances en marche le jour. Leur nombre est réduit à 76 la nuit.

Michel Gravel, attentif aux déplacements des ambulances. Photo : Radio-Canada / Jean-Philippe Hughes

Je peux être sur le plancher, puis je vois qu'on va être 45 minutes. Michel Gravel, gérant principal du déploiement

On va faire tout ce qu'on peut pour être capable d'envoyer les ressources pour aider, mais le Nouveau-Brunswick étant vraiment rural, c'est certain qu'on a ces appels-là , concède Michel Gravel, qui a commencé sa carrière d’ambulancier il y a plus de 30 ans.

Toutes les plaintes concernant des délais déraisonnables sont révisées pour détecter les failles du système, assure le M. Gravel.

Le Nord

Les transferts de patients dans le nord de la province sont le nerf de la guerre pour Medavie. Une centaine de personnes sont transférées dans un véhicule d’Ambulance Nouveau-Brunswick quotidiennement.

Michel Gravel utilise des logiciels de pointe pour optimiser le déploiement des ambulances dans le nord du Nouveau-Brunswick. Photo : Radio-Canada / Jean-Philippe Hughes

Les longs transferts vers des hôpitaux du Sud pour consulter un spécialiste sont fréquents car les hôpitaux du Nord offrent moins de services. Un tel transfert peut occuper une ambulance pendant une journée entière.

On a plus de transferts dans le Nord que dans n’importe quelle autre région , affirme le gestionnaire.

Le premier ministre Blaine Higgs promet d'ailleurs un service dédié aux transferts de patients pour les cas non urgents afin de désengorger les appels au 9-1-1. Des ambulanciers unilingues pourront assurer ce service.

En attendant, une coordonnatrice se penche exclusivement sur les transferts de patients depuis le mois de juin. L’unité vise à réduire les cafouillages administratifs avec les hôpitaux lors de transferts.

Lorsqu’il y avait personne qui prenait garde à ça, parfois les patients étaient mis de côté , admet la coordonnatrice aux transferts, Suzanne Lirette. Les patients pouvaient attendre de longues heures sans nouvelle et des hôpitaux étaient contraints d’annuler des rendez-vous sans préavis.

Suzanne Lirette, coordonnatrice aux transferts de patients, organise une centaine de transferts de patients tous les jours. Photo : Radio-Canada / Jean-Philippe Hughes

Il y aurait assez d’ambulances sur les routes du nord de la province, croit Suzanne Lirette.

Dans le milieu comme de Campbellton à Saint-Quentin ou de Belledune à Bathurst, de Bathurst à Caraquet, c'est des longues distances, c'est un grand endroit à couvrir. Suzanne Lirette, coordonnatrice des transferts

Dans le Nord, de nouvelles unités d'intervention rapide sont entrées en action pour répondre aux appels de proximité.

Malgré les innovations et les bonnes intentions, le Nord représente un défi logistique de taille vu la grandeur du territoire et la faible densité de la population.

Dans le tourbillon du centre de répartition, des travailleurs de l'ombre tentent malgré tout de surmonter ces importants défis auxquels est confrontée Ambulance Nouveau-Brunswick.