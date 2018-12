Sept-Îles limite sa hausse de taxes à 2 % pour 2019

Un texte de Jean-Louis Bordeleau

Dans son budget 2019 adopté lundi soir, Sept-Îles impose aux propriétaires de maisons une augmentation de leur compte de taxes d'environ 60 $. De leur côté, les propriétaires des 1500 maisons mobiles de Sept-Îles verront leur facture diminuer de 56 $ cette année.

Le maire de Sept-Îles, Réjean Porlier, souligne que les taxes municipales demeurent bien en dessous de la moyenne québécoise. La présence de la grande industrie explique cet écart.

C'est entre 500 $ et 800 $ plus bas que les coûts des taxes pour des villes comparables.

La dette de la Municipalité devrait augmenter de plus de 2 millions de dollars jusqu'en 2021 avant de redescendre.

C'est que la Ville prévoit investir d'importantes sommes dans la construction, entre autres, d'un nouveau complexe sportif pour remplacer l'aréna Conrad-Parent. La réfection de l'enveloppe extérieure et de la toiture de la salle de spectacle est également dans les plans.

Si l'on n'offre pas une brochette de services de qualité, on se tire dans le pied d'une façon ou d'une autre. On doit investir. On doit mettre des sous.

Réjean Porlier, maire de Sept-Îles